Neuronup S.L., Pyme del año 2025 de La Rioja

La empresa Neuronup S.L., empresa líder en la rehabilitación cognitiva, ha recibido hoy el Premio Pyme del Año 2025 de La Rioja, un galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio de La Rioja, en colaboración con la Cámara de España y el diario La Rioja.

El CEO de Neuronup S.L., Iñigo Fernández de Piérola, fue el encargado de recoger el premio, en un acto que se ha celebrado en la sede del Banco Santander y que contó con la presencia del Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico, Luis Pérez Echeguren, el presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja, Eduardo de Luis Olloqui, la Directora Comercial Territorial Aragón, Navarra y Rioja del Banco Santander, Ma Pilar Vicente Fernández y el representante de Diario La Rioja, Juan Carlos Berdonces.

En este sentido, Neuronup SL, ubicada en Logroño, es una empresa cuyo objetivo es ayudar a las personas, liderando, a nivel mundial, el desarrollo de la neurorrehabilitación y estimulación cognitiva, desde la evaluación, diagnóstico y tratamiento. Para ello, han desarrollado una plataforma web donde los profesionales que trabajan en los campos del daño cerebral, enfermedades neurodegenerativas, trastornos del neurodesarrollo, enfermedad mental y problemas en el aprendizaje, pueden encontrar recursos para trabajar estas áreas.

Además, se han concedido cuatro accésits en las categorías de Internacionalización; Innovación y Digitalización; Formación y Empleo; y Pyme Sostenible.

El Accésit de Internacionalización, se ha otorgado a In Focus Company SL, empresa establecida en Arnedo, cuya marca responde al nombre de Sunni Sabbi. In Focus Company no es solo una empresa, es una propuesta de valor basada en la innovación, el análisis de mercado y la aplicación de nuevas tecnologías al sector de la moda. En tan solo 18 meses, se ha expandido a 26 países lo que refleja un modelo de negocio sólido y adaptable, capaz de responder a la demanda global con agilidad y precisión.

El Accésit de Innovación y Digitalización, ha recaído en Innovación Riojana de Soluciones IT SL, en representación del grupo Circular Universe, con más de 25 años de experiencia en el sector TIC, tiene una trayectoria comprobada en la entrega de soluciones tecnológicas de alta calidad.

Esta empresa tiene en las actividades de investigación y desarrollo unos de sus pilares básicos, tratando de traducir ideas en nuevos lanzamientos.

El Accésit a la Formación y el Empleo se ha concedido a Santos Ochoa SA, cadena de librerías y papelerías repartidas por toda la geografía española que actualmente cuenta con más de 20 establecimientos. Comprometida con su personal, que en los últimos años ha aumentado de forma significativa, llevan varios años centrándose en el bienestar emocional de la plantilla, colaborando, asimismo, con varios institutos acogiendo alumnos en prácticas y formando parte de la formación práctica de los mismos.

Y, por último, en esta edición el Accésit de Pyme Sostenible de La Rioja se ha concedido, ex aequo, a las empresas Inrialsa PVC SA y Viguera Gestión de Residuos SL. Inrialsa, ubicada en Lardero, lleva más de 50 años ofreciendo las más innovadoras soluciones de cerramiento en PVC y aluminio, logrando la máxima eficiencia energética y haciendo disfrutar a sus clientes del máximo confort, ahorro y seguridad.

Inrialsa es la primera empresa industrial riojana y la primera empresa española de su sector, en poseer el certificado Residuo Cero, recibido por parte de AENOR.

Viguera Gestión de Residuos, empresa arnedana, que se dedica a la gestión integral de residuos industriales, tanto peligrosos como no peligrosos, con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Se diferencia por su capacidad de adaptación, su eficiencia y su enfoque hacia la economía circular y contribución a la reducción del impacto ambiental.

PREMIO NACIONAL PYME DEL AÑO 2025

Neuronup SL concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2025, que se elegirá entre los ganadores de cada provincia. El nombre se conocerá en los primeros meses de 2026, en un gran evento que se celebrará en Madrid. Así mismo, los ganadores de los Accésits concurrirán también a la final nacional en sus respectivas categorías, donde se elegirá a las empresas que han destacado por sus acciones de Internacionalización, sus políticas de Formación y Empleo o Innovación y Digitalización y las que tienen implantadas más medidas de Sostenibilidad.

En esta nueva edición, la novena de este Premio, han participado 1.717 empresas de todos los sectores productivos.