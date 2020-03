Nicolás: "No modifiqué ningún procedimiento ni ordené trato preferente ni para este ni para ningún parque"

El juicio que salpica al exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz se ha reanudado con tres testigos acusados en una causa paralela

El que fuera director general de Industria en el momento en el que se gestionó el expediente del parque solar de Torremontalbo (por cuyo desarrollo se juzga, entre otros, al exconsejero de Hacienda Juan José Muñoz), Florencio Nicolás, ha aseverado hoy: "No modifiqué ningún procedimiento ni ordené trato preferente ni para este ni para ningún parque, y eso va a misa".

Hoy se ha reanudado el juicio por el que el Fiscal pide cinco años y nueve meses de cárcel a Muñoz acusado de los delitos de tráfico de influencias, estafa y blanqueo de capitales a través de Emfrisa, sociedad de la que, supuestamente, estaba detrás y con la que se desarrolló un parque fotovoltaico en Torremontalbo.

Nicolás ha relatado que era "un recién llegado" a la consejería y que le llevaban los expediente tramitados y, como tenía "plena confianza" en los técnicos, "automáticamente" y "lógicamente" los firmaba para no "entorpecer la tramitación".

Tampoco, ha dicho el actual director general de la Cámara de Comercio, tuvo conocimiento de que la mujer de Muñoz era accionista de Emfrisa. "Los expedientes ni pasaban físicamente por mi despacho". Y ha añadido: "Si están todos los informes técnicos favorables yo no tengo por qué pensar que no es así".

Nicolás ha comparecido con abogado porque está acusado en una causa paralela por falsificación de documentos en la tramitación del parque de Torremontalbo, al igual que los otros dos testigos que han comparecido hoy, Jesús Aguado, entonces director de Iberdrola, y el ingeniero que redactó la certificación final de obra.

Nicolás, en el momento en el que se le ha preguntado si tuvo contacto con Muñoz se ha acogido a su derecho a no declarar por estar imputado en una causa paralela. Tampoco ha querido responder a la pregunta de si en su dirección se inspeccionaban instalaciones.

El ingeniero de Provif, por su parte, ha apelado continuamente a este derecho: "Me dice mi abogado que no conteste", ha ido contestando.

Por último, el entonces director de Iberdrola ha empezado reconociendo que conoce a las tres personas que, hoy, se sentaban en el banquillo de los acusados: Muñoz, A.G.R, quien presuntamente actuaba en nombre de Muñoz, y A.G.C. Los dos últimos están acusados de estafa (y también blanqueo A.G.R).

Después, y en el interrogatorio del Fiscal y la acusación particular, ha contado que habló con el exconsejero y A.G.R de "la solución técnica más económica y del presupuesto", ya que Iberdrola iba a ser la compañía que compraría la energía al parque de Torremontalbo.

"Muñoz se interesó por la línea de evacuación", ha dicho. No obstante, a continuación, y a preguntas de la defensa del exconsejero, quien ha querido saber si "seguro" que Muñoz preguntó el precio del enganche, ha dicho: "Si me habló, me hablaría para preguntarme eso. No recuerdo prácticamente nada de procedimientos concretos, pero todas las personas que me llamaban me preguntaban lo mismo".

Tras los testimonios de hoy se desarrollarán dos jornadas centradas en las pruebas periciales y ya, por fin, se dedicarán dos días a las conclusiones de todas las partes.