Nieve, lluvia, viento, niebla y olas ponen mañana en aviso a todas las CCAA, menos C. de Madrid, Extremadura y Canarias

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Casi todas las CCAA, menos Comunidad de Madrid, Extremadura y Canarias, y Melilla estarán este viernes en alerta por nieve, lluvia, viento, niebla y oleaje, con temperaturas mínimas de hasta 0ºC en Teruel, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias con aviso amarillo por nieve serán Asturias (cordillera y picos de Europa), León y Navarra (pirineo), que se elevará a nivel naranja (importante) en Huesca y Lleida.

Por su parte, los avisos amarillos por oleaje se activarán en Almería, Granada, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Barcelona, Girona, Tarragona y Pontevedra. Además, subirán a nivel naranja en Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral), A Coruña, Lugo, Guipúzcoa y Vizcaya.

Al mismo tiempo, el viento pondrá en aviso amarillo a Almería, Huesca, Teruel, Zaragoza, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Burgos, Soria, Albacete, Barcelona, Lleida, Tarragona, Murcia (altiplano y noroeste), Navarra (ribera del Ebro), Álava, La Rioja (ibérica riojana), Alicante, Castellón y Valencia.

La lluvia activará el aviso amarillo en Pontevedra, donde se prevé una precipitación acumulada de 40 milímetros en 12 horas. También en este nivel, pero por niebla, estarán Cuenca y Guadalajara, donde afectará la visibilidad de hasta 200 metros (m).

AEMET prevé para este viernes probables acumulaciones significativas de nieve y en el entorno de los Picos de Europa, acompañadas de probables nieblas persistentes en zonas altas orientales de la meseta sur. Asimismo, espera viento fuerte de componente oeste en litorales cantábricos y probables rachas muy fuertes en zonas altas del tercio oriental y mitad norte, ribera del Ebro, litorales del noreste y Baleares.

En este sentido, Península y Baleares experimentarán el paso de un frente atlántico, asociado tanto a la borrasca 'Goretti' --situada entre el Paso de Calais y Países Bajos-- como a una masa fría postfrontal que dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio.

Por ello, se esperan lluvias abundantes en el norte y noroeste peninsular, con posibilidad de ser fuertes y persistentes. Además, habrá tormentas en el Cantábrico y Pirineo occidental, pero las precipitaciones en general serán débiles en el resto. En la fachada mediterránea serán poco probables con tendencia a abrirse claros a lo largo del día en el suroeste, meseta Sur y zonas litorales mediterráneas.

La cota de nieve irá bajando de 1.200-1.600 metros al principio del día hasta los 500-700 metros en la mitad norte peninsular, con posibles acumulados significativos en montañas del extremo norte, mientras que los bancos de niebla matinales se formarán en zonas de montaña más persistentes de zonas altas orientales de la meseta sur.

En Canarias, los cielos estarán poco nubosos con tendencia a nuboso y se espera más nubosidad en el norte y este de La Palma, con probables lluvias débiles acompañadas de pocos cambios térmicos.

En cuanto a temperaturas máximas, descenderán en el extremo norte peninsular y zonas de montaña de la mitad norte y tercio oriental, con aumentos en el centro y mitad sur, pero pocos cambios en el resto.

Las mínimas comparten este descenso en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con ascensos en el resto y cambios más acusados en áreas de la mitad sur y más suaves en el Ebro, que --en gran parte del norte y oeste-- se registrarán al final del día. Además, se esperan heladas débiles en los principales entornos de montaña, en cumbres de Tenerife y --más moderadas-- en el Pirineo.

Predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, que llegará a ser fuerte en las islas y litorales peninsulares, con probables rachas muy fuertes en zonas del interior de la mitad norte y del tercio oriental peninsular, mientras que en Canarias habrá alisio moderado.