Una niña de 8 años trasladada al Hospital de Calahorra tras ser atropellada por un vehículo en Autol

Archivo - Hospital de Calahorra - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 8 años ha sido trasladada al Hospital de Calahorra tras ser atropellada por un vehículo, a las 08,48 horas, a la altura del número 3 de la Travesía Ezquerro de Autol, según ha informado SOS Rioja 112.

Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Local y Guardia Civil, y se han movilizado a Bomberos del CEIS, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.