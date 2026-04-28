Una niña de 8 años trasladada al Hospital de Calahorra tras ser atropellada por un vehículo en Autol

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Europa Press La Rioja
Publicado: martes, 28 abril 2026 13:17
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   LOGROÑO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Una niña de 8 años ha sido trasladada al Hospital de Calahorra tras ser atropellada por un vehículo, a las 08,48 horas, a la altura del número 3 de la Travesía Ezquerro de Autol, según ha informado SOS Rioja 112.

   Han sido varios particulares los que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Local y Guardia Civil, y se han movilizado a Bomberos del CEIS, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

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