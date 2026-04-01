Un niño trasladado al Hospital Miguel Servet de Zaragoza tras sufrir una caída en Rincón de Soto

Archivo - Hospital Miguel Servet de Zaragoza - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un niño de cuatro años ha sido trasladado por el helicóptero de emergencias sanitarias (UVI móvil aérea) del Servicio Riojano de Salud, más conocido como 'Galeno' al Hospital Miguel Servet de Zaragoza tras sufrir una caída en Rincón de Soto.

Según ha informado el Ejecutivo riojano, el menor ha sido derivado, en primer lugar, al Hospital de Calahorra, donde ha sido estabilizado, para, posteriormente, ser trasladado en el 'Galeno' al Servet de Zaragoza.