'Noches con arte' lleva este fin de semana al barrio de San Antonio de Logroño música, danza, humor y poesía

LOGROÑO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El barrio de San Antonio de Logroño acogerá este fin de semana dos nuevas propuestas culturales gratuitas de la segunda edición de 'Noches con arte en el barrio', el programa del Ayuntamiento de Logroño que acerca espectáculos de teatro, música, magia, circo y danza a distintos espacios de la ciudad. La programación llegará a San Antonio con una doble cita al aire libre y de acceso libre y gratuito.

Este viernes, 2 de octubre, a las 19,00 horas, será el turno del concierto 'Contratodos', un recorrido por la música de Extremoduro desde una perspectiva diferente. El espectáculo revisita su trayectoria a través de una formación clásica integrada por dos violines, viola, violonchelo y piano, que interpreta una selección de temas de las distintas etapas de una banda que forma parte del imaginario musical de varias generaciones.

El sábado 3 de octubre, con dos pases, a las 18,30 y a las 19,30 horas, llegará 'De paseo', de Claire Ducreux, una propuesta que combina danza, teatro gestual, humor y poesía. En ella, una mujer transforma un banco en su hogar y, desde ese pequeño espacio, comparte momentos de soledad, humor y ternura.

Un espectáculo en el que las emociones, la cercanía y la relación con el público adquieren un papel protagonista. Tras estas dos citas en el barrio de San Antonio, 'Noches con arte en el barrio' regresará a la plaza Joaquín Elizalde para cerrar esta segunda edición con dos últimas propuestas: el espectáculo de teatro de improvisación 'Impro impar show', el viernes 9 de octubre, y el concierto de Pamila Yelo, el sábado 10 de octubre.