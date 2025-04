Normalidad en el ámbito sanitario de La Rioja tras el fallo de suministro eléctrico registrado ayer

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gerente del SERIS, Luis Ángel González, junto con la gerente de Atención Hospitalaria, Corpus Gómez, la gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza y la directora del Hospital de Calahorra, Patricia Martín, ha ofrecido este martes, día 29, declaraciones sobre la situación del Servicio Riojano de Salud como consecuencia del fallo del suministro eléctrico sucedido el lunes y que ha afectado al conjunto de España y a varios países europeos.

González ha querido transmitir la total normalidad en el ámbito sanitario riojano, "afortunadamente, las incidencias por la falta de suministro eléctrico registradas ayer en el ámbito sanitario fueron mínimas, por la activación simultánea de los grupos electrógenos en los centros sanitarios de Atención Primaria y de Hospitalaria en cuanto se registraron los fallos de electricidad", ha dicho.

El gerente del SERIS ha asegurado que "la actividad se resintió a partir de las 13 horas, aunque sin interrupción de los procedimientos quirúrgicos, de pruebas diagnósticas o de consultas que se llevaban a cabo en esos momentos". En ese sentido, ha subrayado, "se anularon, a partir de ese momento, las consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones programadas en horario de tarde ante la previsión del mantenimiento de la caída del suministro eléctrico", ha dicho.

González ha remarcado que "todas las urgencias fueron atendidas con normalidad y de hecho se registró una ligera reducción en la frecuentación habitual al Servicio de Urgencias. Desde este Servicio se atendió de forma extraordinaria a pacientes con terapias domiciliarias que necesitaban cargar sus dispositivos y no lo podían hacer en sus casas", ha remarcado.

Por otro lado, ha concretado que el equipo directivo el SERIS se mantuvo reunido desde el primer momento para solventar las incidencias que pudieran registrase a modo preventivo, activándose el Plan de Contingencia establecido para garantizar la seguridad de pacientes, profesionales, del edificio y de las instalaciones priorizando los puntos críticos. Además, ha detallado la presencia del personal de guardia localizada (ocho profesionales médicos y siete profesionales de enfermería), analizando los fallos y la inestabilidad que se estaban registrando también en las comunicaciones.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN PEDRO

Ayer, día 28, en el Hospital Universitario San Pedro se anularon 33 consultas, afectando a 396 pacientes. Se anularon 8 quirófanos, que supuso la suspensión de las intervenciones de 26 pacientes.

González ha concretado que, aunque en las primeras horas de la tarde se suspendieron las intervenciones quirúrgicas previstas para este martes por las dificultades de completar los ciclos de esterilización del material quirúrgico, a última hora del lunes se volvió a llamar a todos los pacientes que debían ser operados para confirmarles la intervención al solventarse la falta de suministro eléctrico. Así, este martes se está interviniendo con normalidad y se llevan a cabo pruebas y técnicas y otros procedimientos sin incidencias.

HOSPITAL DE CALAHORRA

Ayer, lunes, se anularon 18 consultas que afectaron a 189 pacientes, pero no se registró ninguna incidencia en la actividad quirúrgica. Hoy, martes, se ha suspendido una intervención por problemas de movilidad del profesional para desplazarse al centro, no obstante, el resto del hospital funciona con total normalidad. González ha concretado que en Atención Primaria no se suspendió la actividad programada, funcionando las consultas con normalidad.

En cuanto a las consultas telefónicas, los problemas de las comunicaciones impidieron un normal desarrollo. En cuanto al transporte sanitario, se reorganizó el servicio de ambulancias sustituyendo lo programado no urgente y duplicando, de este modo, la posibilidad de hacer frente a urgencias.

El gerente del SERIS, Luis Ángel González, ha subrayado que hoy, la jornada en los centros y hospitales se desarrolla con normalidad, sin afectar ni a quirófanos, ni a pruebas o técnicas, ni a consultas. Asimismo, se han revisado y recargado los grupos electrógenos, que funcionan con gasoil, a modo preventivo, ha asegurado el gerente.

González ha querido agradecer y felicitar "el excelente y profesional trabajo, así como el alto compromiso de los profesionales Servicio Riojano de Salud, que en todo momento se ofrecieron de forma desinteresada, una vez más, a mantener la asistencia y atención a los pacientes con la máxima calidad, ofreciéndose de forma voluntaria a cubrir todo aquel servicio que fuese necesario", ha concluido.