Las normas en Educación tienen que ser "para sacar adelante a los alumnos, no para expulsarles"

El consejero de Educación defiende como de "sentido común" el artículo del Decreto de Convivencia dedicado al profesorado

LOGROÑO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha señalado hoy cómo "no hay grupo humano en que no haya normas" y "en Educación éstas tienen que ser para sacar adelante a los alumnos, no para expulsarles".

Uruñuela, en declaraciones a los medios de comunicación previas a un encuentro en relación al Derecho de Convivencia, ha destacado cómo no se están "diciendo" a los profesores "que no se corrija, sino que se haga con una visión más amplia de reeducación".

El consejero, junto con el director general de Innovación Educativa, Alberto Abad, se ha reunido, en el IES Comercio, con los directores y directoras de los diecinueve Institutos de Secundaria, más los jefes de estudios de las secciones IES.

Uruñuela ha recalcado la implantación "progresiva" de lo que ha definido como "una nueva forma de ver la convivencia en el aula que supera el actual sistema punitivo y sancionador".

De este modo, camina "hacia un nuevo modelo de convivencia entendido como educador y en positivo, que va a tener el mismo peso que cualquier asignatura".

Así, ha dicho, "estamos hablando de formar personas y darles herramientas, para el presente y el futuro, en sus relaciones interpersonales y la gestión pacífica de conflictos".

Esta primera reunión tiene continuidad con las ya programadas para esta misma semana con Inspección Educativa, y posteriormente con los coordinadores de Convivencia, Bienestar y Prevención de la violencia; y ya la semana que viene con directores de Infantil y Primaria, en diferentes emplazamientos de la región.

El objetivo, ha dicho Uruñuela, es "explicar, aclarar las dudas, y poner en marcha un proceso que, durante años, supondrá trabajar por una aplicación progresiva".

Un proceso, ha explicado, que "supone ir sustituyendo hábitos, planteamientos y conductas de equipos directivos y profesorado para sustituirlo por los planteamientos del nuevo decreto y la nueva orden".

Con respecto a las críticas que ha habido al decreto, ha trasladado su impresión de que se están produciendo, fundamentalmente, en la ESO y "en un tema concreto como es la gestión del aula".

En este sentido, ha valorado el hecho de acudir a la reunión a explicar los cambios en la corrección de comportamientos de alumnos y alumnas; algo que "cuesta y es difícil", ha dicho, porque supone dejar "un modelo punitivo sancionador" y pasar a otro que atiende una "necesidad educativa".

Así, ha señalado cómo "cuando un alumno se porta de una determinada manera te está diciendo a gritos que tiene que aprender a comportarse; que es una necesidad educativa que no está cubierta y que es eso es lo que tenemos que hacer profesores y profesoras".

En cuanto a las críticas al artículo 53, referido a los profesores, ha creído que es fruto de haberse "fijado" solo en este artículo, sin analizar el resto, lo que supone, ha creído, "una falta de visión completa y un mal análisis".

Ha añadido que hay comportamientos en el profesorado, que no son generales, pero que existen. En este punto, ha dicho, no se dice más que es necesario evitar no escuchar al alumno o que, si les dices a los alumnos que no pueden utilizar el móvil, tú no puedes responder a una llamada.

A este respecto ha dicho que Tráfico, todos los años, da comportamientos y consejos y él, personalmente, no se siente aludido: "Me parece muy bien que lo digan y lo recuerden", ha indicado.

En cuanto a lo ocurrido en el IES Sagasta, donde aparecieron carteles irónicos, del profesorado, en contestación un escrito de gestión del comportamiento ha explicado que se había hablado con los implicados, aunque no va a haber sanciones, y se está "trabajando para recuperar a la profesora aludida" por los carteles de sus compañeros, que "ha tenido que pedir la baja".

GESTIONAR LOS CONFLICTOS DE MANERA PACIFICA

Ha avanzado que está apunto de salir la orden para la creación de un centro seguro, libre de violencia, lo cual "supone erradicar todo lo relativo al maltrato entre iguales, el acoso, el ciberacoso".

Ha creído que "hay que insistir mucho en que los centros tengan medidas preventivas" y ha considerado que habrá institutos en los que habrá que tener una persona a tiempo encargada de poner en marcha la convivencia.