Novedades en el taxi de Logroño: servicios mínimos nocturnos, nuevas paradas y tarifas que prevén aumentar un 11,7%

Nueva parada de taxis en la calle Miguel Villanueva de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha reforzado el servicio de taxis en la ciudad con cambios en paradas -el primero, ya en marcha, el traslado de Muro de la Mata a Miguel Villanueva- y servicios mínimos en horario nocturno, con la previsión "inminente" de que las tarifas, sin tocar desde el año 2022, aumenten un 11,7 por ciento.

El concejal de Movilidad, Ángel Andrés, junto con el presidente de la Asociación de Taxistas de Logroño, Ángel Ortigosa, ha presentado este lunes estas novedades. En palabras del edil, "la mejora de la movilidad en la ciudad es clave para este ejecutivo y con estas medidas se logra este primer objetivo a la par que se apoya al colectivo del taxi".

Andrés ha asegurado que, de este modo, "desde el Ayuntamiento de Logroño se han escuchado las solicitudes ciudadanas sin dejar de lado los requerimientos y demandas de los taxistas de la ciudad".

SERVICIO NOCTURNO Y NUEVA PARADA.

Así, como ha señalado el concejal de Movilidad, "se ha establecido una franja horaria de especial control para la prestación de este servicio, entre las 23 y las 7 horas durante todos los días de la semana".

Esta franja, en concreto, "deberá cubrirse con un mínimo de cinco taxis de domingo a jueves, mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivos será obligatorio que haya un mínimo de 10 vehículos a disposición de los ciudadanos".

El Ayuntamiento deja a las asociaciones del sector la libertad de organizarse y articular la mejor manera para garantizar el cumplimiento de la resolución.

No obstante, de manera trimestral, estas asociaciones presentarán a las autoridades una relación detallada de las licencias que han cubierto esos servicios mínimos.

Esta medida, que entrará en vigor el próximo 1 de abril, "nace de la solicitud por parte de la ciudadanía de una mayor oferta durante las noches, sobre todo durante los fines de semana", según ha asegurado Andrés.

El Ejecutivo local no pierde de vista tampoco las necesidades del sector del taxi, motivo por el cual se ha modificado la parada de taxi de la Plaza del Espolón de la calle Muro de Francisco de la Mata a la calle Miguel Villanueva.

"Esto responde -ha detallado el concejal- a la solicitud por parte de los taxistas de buscar un emplazamiento con mejor salida a todas las direcciones de la ciudad, además de ser un enclave con más sombra y mejor accesibilidad a la acera para los usuarios".

SUBIDA DE TARIFAS.

Andrés ha explicado que "el Ayuntamiento ha escuchado la solicitud de revisión tarifaria, teniendo en cuenta que nuestra ciudad es una de las más baratas de España y que no se modificaban desde 2022".

Por ello, ha justificado el concejal, "la Junta de Gobierno ha aprobado una revisión tarifaria que busca acercarse al incremento que ha sufrido el IPC en estos años, sin llegar a equipararlo".

Esta subida correspondería al 11,7% mientras que el IPC ha subido en estos cuatro años más de un 15%.

"Las nuevas tarifas, se han consensuado con el sector y se han trasladado a la Comisión Regional de Precios del Gobierno de la Rioja proponiendo su aprobación que, de confirmarse, sería en las próximas semanas", ha avanzado.

El edil ha destacado que "esto permitirá que el sector del taxi sea más atractivo, y suponga un reclamo para las nuevas licencias que se licitarán en un futuro para su concurrencia".

Actualmente, la ciudad cuenta con 101 licencias de taxis en activo, que dan trabajo también a seis taxistas asalariados. De estos vehículos, 15 de ellos están adaptados para personas con movilidad reducida.

Logroño cuenta con ocho paradas repartidas por toda la ciudad, incluida la nueva parada de El Espolón, en la calle Miguel Villanueva.