El novillero extremeño Jorge Hurtado se hace con el 51 'Zapato de Oro' de Arnedo

El novillero Jorge Hurtado se hace con el 51 Zapato de Oro de Arnedo - CLUB TAURINO DE ARNEDO

LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El novillero extremeño Jorge Hurtado ha sido declarado vencedor de la quincuagésima primera edición del Zapato de Oro de Arnedo. Así lo ha decidido el jurado nombrado para tal efecto y lo ha anunciado en las tertulias del Club Taurino Arnedano, Rosa María Herce, alcaldesa de la población riojana.

Los trofeos instituidos en la edición de 2026 han quedado así:

Trofeo Zapato de Oro - Ciudad de Arnedo al novillero que ha realizado la faena más artística: Jorge Hurtado Trofeo.

Trofeo Ciudad de Arnedo a la mejor novillada lidiada en la feria: El Montecillo

Trofeo Antonio León al novillero que ha ejecutado la mejor estocada de la feria: Manuel Quintana.

Trofeo Asociación de Comerciantes y Hostelería al subalterno que ha colocado el mejor par de banderillas de la feria: José Germán

Trofeo Federación Riojana al mejor puyazo de la feria: Adrián Majada. Trofeo Peñas de Arnedo al novillo más bravo de la feria: ,'Grabador', número 1, de El Montecillo.

Trofeo Diego Urdiales a la mejor faena de capa de la feria: Álvaro Serrano.

Trofeo Afición joven de Arnedo a la mejor tanda de naturales: Samuel Castrejón.