El novillero extremeño Jorge Hurtado se hace con el 51 'Zapato de Oro' de Arnedo

El novillero Jorge Hurtado se hace con el 51 Zapato de Oro de Arnedo
El novillero Jorge Hurtado se hace con el 51 Zapato de Oro de Arnedo - CLUB TAURINO DE ARNEDO
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 3 octubre 2026 12:49
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    LOGROÑO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El novillero extremeño Jorge Hurtado ha sido declarado vencedor de la quincuagésima primera edición del Zapato de Oro de Arnedo. Así lo ha decidido el jurado nombrado para tal efecto y lo ha anunciado en las tertulias del Club Taurino Arnedano, Rosa María Herce, alcaldesa de la población riojana.

    Los trofeos instituidos en la edición de 2026 han quedado así:

   Trofeo Zapato de Oro - Ciudad de Arnedo al novillero que ha realizado la faena más artística: Jorge Hurtado Trofeo.

   Trofeo Ciudad de Arnedo a la mejor novillada lidiada en la feria: El Montecillo

   Trofeo Antonio León al novillero que ha ejecutado la mejor estocada de la feria: Manuel Quintana.

    Trofeo Asociación de Comerciantes y Hostelería al subalterno que ha colocado el mejor par de banderillas de la feria: José Germán

   Trofeo Federación Riojana al mejor puyazo de la feria: Adrián Majada. Trofeo Peñas de Arnedo al novillo más bravo de la feria: ,'Grabador', número 1, de El Montecillo.

    Trofeo Diego Urdiales a la mejor faena de capa de la feria: Álvaro Serrano.

    Trofeo Afición joven de Arnedo a la mejor tanda de naturales: Samuel Castrejón.

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