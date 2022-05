LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El nudo de Vara de Rey se cortará al tráfico rodado a partir de este lunes, 16 de mayo, y hasta el final de las obras, que continúan la programación establecida de 10 meses tras su inicio el pasado 28 de marzo.

Tras siete semanas de trabajos, se están ejecutando los accesos a la estación de autobuses. De esta forma se está actuando, por un lado, en el vial de Miguel Delibes junto a avenida de Colón, una parte que coincide con los trabajos para el soterramiento de la nueva Subestación Eléctrica de Cascajos, que también avanzan como puede observarse.

Por otro lado, se está acondicionando al mismo tiempo la calle Pino y Amorena hasta la rotonda de Avda. de Colón, donde pueden comprobarse los trabajos en las nuevas aceras y donde, como se anunció, se demolió los primeros días el muro que separaba el parque Felipe VI de Pino y Amorena.

Además, las obras de urbanización avanzan por la calle Duques de Nájera hacia República Argentina tras los trabajos de derrumbe del túnel para, a continuación, inicial las labores en el tablero del túnel.

En esta zona de Vara de Rey se habilitará un paso peatonal por la calle Duques de Nájera; quedará cortado el paso peatonal por Vara de Rey, salvo para el acceso al portal de Vara de Rey 74. Hermanos Hircio será la vía peatonal alternativa durante el tiempo que se prolonguen las obras y también estará abierta al paso peatonal Duques de Nájera desde la rotonda de la calle Belchite hasta Vara de Rey.

Por otro lado, el acceso a los garajes de Vara de Rey, entre Huesca y Duques de Nájera está garantizado, como lo están los accesos al colegio Escolapias y a los garajes de Duques de Nájera hasta Club Deportivo y Poeta Prudencio.

Durante este tiempo las afecciones al tráfico rodado serán las siguientes: el tráfico motorizado en sentido Sur será desviado por Pérez Galdós, República Argentina y Club Deportivo para bordear las obras. En el sentido Norte, el desvío se realizará por Poeta Prudencio, Hermanos Hircio, y Pino y Amorena.

Los contenedores situados en la actualidad en la rotonda de Vara de Rey, en la calle de Vara de Rey y en Duques de Nájera junto a la rotonda de Belchite se trasladarán hacia la calle Pino y Amorena y Huesca. Los situados junto al edificio Patricia y a Diario La Rioja se instalarán de forma provisional en Hermanos Hircio.

Para las tareas de carga y descarga se podrán utilizar las zonas entre el corte al tráfico próximos a los cruces y a la zona de obras.

CINCO LÍNEAS MODIFICARÁN SUS ITINERARIOS

Respecto a los autobuses, modificarán sus itinerarios las líneas 1, 3 y 11, además de los Búhos 2 y 3. El cambio principal será su paso por la estación de ferrocarril, donde se instalará una parada provisional. Mantendrán las mismas frecuencias excepto la línea 3, que recuperará los 15 minutos que tenía antes de la pandemia.

Los recorridos quedarán de la siguiente manera:

Línea 1: 'Lardero - Hospital San Pedro': Avda. Madrid - C/ Poeta Prudencio - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - Avda. Colón - Avda. Pío XII - C/ Gral. Vara de Rey.

'Hospital San Pedro - Lardero': Avda. Solidaridad - Cambio de sentido en intersección con Vara de Rey - Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. Colón - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - C/ Poeta Prudencio - Avda. Madrid.



Línea 3: 'Villamediana - El Campillo': C/ Estambrera - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - Avda. Colón - C/ Ingenieros Pino y Amorena - C/ Gral. Vara de Rey.

'El Campillo - Villamediana': C/ Gral. Vara de Rey - C/ Ingenieros Pino y Amorena - Avda. Colón - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - C/ Estambrera.



Línea 11: 'Centro - Hospital San Pedro': Avda. Solidaridad - C/ Villamediana - Avda. Colón - C/ Gustavo Adolfo Bécquer.

'Hospital San Pedro - Centro': C/ Gustavo Adolfo Bécquer - Avda. Colón - Avda. Pío XII - C/ Gral. Vara de Rey.



Búho 2: 'El Arco - La Estrella': C/ Gral. Vara de Rey - C/ Ingenieros Pino y Amorena - Avda. Colón - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - C/ Estambrera.

'La Estrella - El Arco': C/ Estambrera - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - Avda. Colón - C/ Ingenieros Pino y Amorena - C/ Gral. Vara de Rey.



Búho 3: 'Lardero - El Campillo': Avda. Madrid - C/ Poeta Prudencio - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - Avda. Colón - C/ Ingenieros Pino y Amorena - C/ Gral. Vara de Rey.

'El Campillo - Lardero': C/ Gral. Vara de Rey - C/ Ingenieros Pino y Amorena - Avda. Colón - C/ Gustavo Adolfo Bécquer - C/ Poeta Prudencio - Avda. Madrid.