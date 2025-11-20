Una nueva alianza entre UR y Ejecutivo riojano velará por la prevención y la mejora de la salud mental de los jóvenes

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva alianza entre el Gobierno regional y la Universidad de La Rioja, y con presencia del IRJ, permitirá a estas instituciones encontrar nuevas herramientas para mejorar la salud mental de los jóvenes a través de acciones que redunden en la formación, información, prevención y respeto hacia un tema "muy importante" y que supone "uno de los principales retos" a los que debemos hacer frente como sociedad.

Este jueves el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, ha firmado un convenio de colaboración con la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, por valor de 10.000 euros, para la creación de una nueva Aula de Mecenazgo de Juventud y Prevención de Conductas Adictivas. Han estado acompañados por el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y el vicerrector de la UR, Eduardo Fonseca.

"NOS PREOCUPAN MUCHO NUESTROS JÓVENES"

Esta nueva línea de trabajo conjunta es "una alianza" para trabajar por los jóvenes, ha defendido Pérez Pastor. "Nos preocupan mucho nuestros jóvenes, que son el futuro, y queremos darles las mejores herramientas para que se puedan enfrentar a este tipo de asuntos que antes se llevaban de forma callada o que, directamente, eran tabú".

Con esta nueva colaboración se pondrá el foco en las adicciones y las conductas adictivas "un fenómeno complejo y delicado que a veces no es percibible pero que requiere información y prevención". Lo fundamental -ha dicho- es "anticiparnos, ir un paso por delante para poder ayudarles".

Así las cosas se trabajará en desarrollar dichas herramientas de prevención, formación y conocimiento basándose en la investigación y fomentando la transferencia de conocimiento.

"ENTORNOS SALUDABLES"

Por su parte, la rectora de la UR, Eva Sanz, ha destacado el compromiso de la UR "en la promoción de la salud y el bienestar de los jóvenes y en generar entornos saludables que son de vital importancia".

"Pensar en la prevención del consumo de alcohol, tabaco, drogas, juegos patológicos y otras conductas adictivas es fundamental para garantizar el cuidado de la salud mental de los más jóvenes". Como explica, en la UR se concentra un amplio colectivo de esa juventud que, aunque no es el único foco de intervención, esta colaboración permitirá, finalmente, "que sea extensible a toda la población juvenil".

Como ha explicado, cualquier interevención se debe basar en evidencias científicas y, por eso, la UR pondrá a disposición de la Consejería de Cultura y del IRJ, "todos nuestros recursos" para ayudar "con rigor científico en la mejora del bienestar psicológico de nuetsros jóvenes".

Con este Aula de Mecenazgo se aprovechará la generación de conocimiento de la UR para adoptar soluciones a problemas sociales y aportar beneficios.

Por su parte, Juan Diego Alcaide asegura que dicha Aula es "una muy buena piedra de toque para podernos comprometer aun más con esta generación y con los problemas de salud mental".

El Aula desarrollará su actividad en base a tres ejes de actuación; investigación, formación y transferencia de conocimiento que incluirá estudios sobre prevención, seminarios y encuentros con profesionales de distintos sectores (sanitario, social, educativo...). También habrá diversas campañas de comunicación.

PRIMERAS ACTIVIDADES

Ya en 2025 tienen preparadas varias actividades. Por un lado, la que ocurrirá el próximo 10 de diciembre a las 12,00 horas en el Quintilano de la UR en donde se impartirá la charla: 'Tarjeta rota al silencio. Hablar de salud mental también es ganar'.

A mediados de diciembre también podrán acudir a otra conferencia para conocer la importancia de un correcto ocio en jóvenes con el fin de evitar caer en adicciones, aunque todavía está por determinar el día y el lugar.

Y como eje vertebrador del Aula será una investigación entre la población universitaria, muchos de ellos deportistas, para conocer su estado de bienestar mental y emocional y si manifiesta algún tipo de adicciones a sustancias.

Poco a poco se pretenderá aumentar la muestra para ampliar el foco a toda la población juvenil para tener una radiografía lo más completa posible "y buscar en nuestras políticas distintas acciones que frenen estas adicciones", ha dicho Alcaide.

Finalmente, el vicerrector de la UR, Eduardo Fonseca, ha destacado que "la idea es hacer estudios científicos que permitan tener una visión panorámica de la conducta adictiva de la juventud riojana para tomar decisiones informadas y fundamentadas".