Nueva convocatoria para participar en la XXXII Beca Literaria Bodegas Olarra y Café Bretón, con 7.000 euros de premio

Abierta la convocatoria para la XXXII Beca Literaria Bodegas Olarra y Café Bretón, con 7.000 euros de premio - BODEGAS OLARRA Y CAFÉ BRETÓN

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva convocatoria para participar en la XXXII Beca Literaria Bodegas Olarra y Café Bretón se encuentra ya abierta, tal y como ha informado la organización, que ha indicado que el plazo permanecerá hasta el próximo 13 de febrero de 2026.

Se trata de un premio-beca "centrado en impulsar la investigación y difusión de trabajos de no ficción (crónica, reportaje, ensayo, etcétera) que pretenden discutir las cuestiones más importantes y controvertidas de nuestra época".

El compromiso de la organización es "promover actividades culturales y artísticas, vinculando la tradición de una obra literaria bien hecha", según han destacado.

Entre los detalles "claves" de esta edición, la organización recuerda que se pueden presentar trabajos de no ficción que busquen la reflexión profunda y el debate.

Para la presentanción se deben entregar dos copias de la propuesta, incluyendo un esbozo, índice, o sinopsis, y un extracto o copia.

La obra seleccionada recibirá una recompensa de 7.000 euros (3.500 euros a la entrega y 3.500 euros a la entrega del trabajo final). Además, la obra ganadora será publicada y comercializada, pudiendo tener explotación en derechos de traducción, audiovisuales o eBook.

El jurado realizará su deliberación el 1 de abril de 2026 y la persona premiada presentará su trabajo en un acto público el 18 de abril de 2026.