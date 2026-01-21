Una nueva delimitación dentro del PERI Alamo y Ceballos prevé la construcción de unas 200 viviendas, 50 de VPO

Mapa de la zona - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en JUnta de Gobierno Local, ha aprobado de forma inicial una modificación del Plan General Municipal para la ordenación de la Unidad de Ejecución P12.16 'Antonio de Nebrija', dentro del PERI Álamo y Ceballos, que prevé, entre otras actuaciones, construir unas 200 vivendas, 50 de ellas de VPO.

Como ha detallado el concejal delegado para el PGM Javier Martínez Mancho, "el Ayuntamiento de Logroño continúa intentando dar el impulso necesario para que los planes especiales delimitados por el actual Plan General vayan avanzando y posibilitando la creación de nuevos espacios públicos, dotaciones y sobre todo la posibilidad de disponer de solares urbanizados para el desarrollo de vivienda, tanto libre como pública".

Así, ha apuntado que "en este caso nos encontramos dentro de un ámbito de actuación que se corresponde con el PERI 22 Álamo y Ceballos, que es la zona triangular constituida entre las calles Piqueras, Arquitectos Álamo y Ceballos y Avenida Lope de Vega".

Se trata de un PERI "delimitado en el año 1992, hace más de 30 años, que ha venido sufriendo ciertas segregaciones en este tiempo" -en concreto, ha citado cuatro el concejal-, y en el que "queda todavía una superficie amplia por ordenar y urbanizar para completarlo".

Ahora, lo que se pretende es delimitar una nueva zona "que completaría todo el desarrollo del PERI, denominada Unidad de Ejecución P12.16 'Antonio de Nebrija', que ocupa una superficie de 16.200 metros cuadrados".

Dentro de esos 16.200 metros cuadrados, Martínez Mancho ha especificado que "los espacios públicos determinados para dotaciones públicas, espacios públicos, diarios, zonas de recreo y expansión, zonas verdes y dotacionales. van a suponer más de 9.700 metros cuadrados, es decir, más del 60% de la superficie".

En el resto, ha concretado que se van a poder materializar los 19.902 metros cuadrados de aprovechamiento urbano mediante la edificación de 16.138 metros cuadrados de edificabilidad para bloques residenciales de vivienda libre, "donde aproximadamente podrán alojarse unas 150 viviendas".

A ello ha sumado que "también se dispondrá una reserva para viviendas de protección pública de 5.214 metros cuadrados de edificabilidad, donde previsiblemente podrían llegar a desarrollarse unas 50 viviendas de VPO".

"Es decir, -ha aclarado- estamos hablando de una unidad de ejecución, en la que podrían llegar a desarrollarse 200 viviendas adicionales a las ya desarrolladas anteriormente, así como zonas libres y privadas asociadas a estas viviendas y una parcela dotacional privada de 316 metros cuadrados con una edificabilidad de 757 m2, más una superficie de un dotacional público de aproximadamente 1.092 m2".

INVERSIÓN Y PLAZOS.

En palabras de Martínez Mancho, según figura "en el estudio de viabilidad económica presentado en el documento que se someterá a exposición pública durante un mes en estos próximos días, aproximadamente las inversiones precisas para el desarrollo de la urbanización de esta unidad de ejecución va a superar los 5 millones de euros cuando se produzca".

Y además, "la inversión general prevista en la urbanización, desarrollo, promoción y construcción de las viviendas y las edificaciones que aquí se prevén superarán los 30 millones de euros seguramente", ha estimado el concejal.

Ha apuntado que "esta nueva zona urbana permitirá cerrar el desarrollo de este triángulo que era el extremo este del barrio de Cascajos antes de su conexión con la rotonda de acceso al barrio de La Estrella".

Una zona, ha recordado, que lleva más de 30 años "sin concluir", por lo que ha afirmado que "estamos bastante satisfechos de que la iniciativa privada ponga los medios para empezar este desarrollo".

En cuanto a los plazos para ese desarrollo urbanístico, ha señaladoi que, tras esta aprobación inicial, se procederá a la exposición pública de este documento durante un plazo de un mes; después, se realizará la aprobación provisional y la definitiva, para lo que ha calculado "unos cuatro meses y medio".

Posteriormente, "hay un plazo de un año para que se constituyan los estatutos y bases de la Junta de Compensación; otros dos años máximo para desarrollar el proyecto de compensacón, donde se distribuirán los beneficios y cargas de cada uno de los propietarios así como las cesiones al Ayuntamiento".

Por último, "habría otros dos años como plazo máximo para desarrollar el proyecto de urbanización y proceder a su inicio y su conclusión". Así, el concejal ha estimado que "en el peor de los casos, hay un plazo máximo previsto de ocho años, que esperamos que, visto el impulso de los propietarios que proponen esta modificación, seguramente se verá sensiblemente reducido".

PERIS DESATASCADOS.

Se ha referido también Javier Martínez Mancho a los PERIs pendientes de desarrollo, y en los que está trabajando el Gobierno local. "Aún quedan algunos en Cascajos, en diferentes fases" a lo que ha añadido que, "desde la Junta de Gobierno Local se van produciendo avances y supongo que en los próximos meses iremos dando nuevos pasos en muchos de estos PERIs".

"La totalidad de superficies destinadas en todas estas zonas que faltan por desarrollar, sobre todo en los tránsitos de los suelos industriales o comerciales a suelos residenciales, que son casi todos los PERIs en desarrollo ahora mismo, si todos estuviesen en marcha, realmente generarían aproximadamente suelo para ocupar unas 3.000 viviendas, una reserva de suelo urbano muy potente", ha asegurado.

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo municipal, Celia Sanz, también se ha referido al desarrollo de los PERIS, señalándola como "una de las prioridades políticas de este equipo de Gobierno, que es el desarrollo urbanístico de la ciudad de Logroño, para que la ciudad crezca y se siga desarrollando urbanísticamente".

Así, ha incidido en que "hemos conseguido, gracias al esfuerzo titánico de la Unidad Técnica desatascar y poner otra vez en activo numerosos planes parciales que estaban atascados o incluso algunos de ellos guardados en un cajón", y que ha cifrado en "aproximadamente unos 22 PERIs en distintas fases de desarrollo que han sido ya vueltos a activar o se han desatascado".

"Pero es importante que este equipo de Gobierno sigue apostando por ese desarrollo urbanístico que se traduce definitivamente y de una manera totalmente palmaria en la construcción de viviendas para los logroñeses y las logroñesas", ha concluido la portavoz del Ejecutivo muncipal.