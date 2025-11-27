La nueva estación de autobuses de Calahorra abrirá el 15 de diciembre

Nueva estación de autobuses de Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo 15 de diciembre está prevista la apertura de la nueva estación de autobuses de Calahorra, situada en la avenida de la Estación 53, dentro del complejo para la integración de la terminal de autobuses en la estación de tren para el transbordo intermodal.

Una infraestructura moderna que mejorará la movilidad urbana e interurbana y ofrecerá un servicio más cómodo, accesible y sostenible para todos los usuarios. La empresa riojana Autobuses Jiménez S.L. es la encargada de gestionar el servicio municipal de la nueva estación de municipal de pasajeros por un canon anual de 12.000 euros durante 4 años.

La nueva estación de autobuses, cubierta con placas fotovoltaicas, cuenta con una zona de taquillas y de atención al pasajero; sala de espera; cafetería-restaurante con una cocina completamente equipada; baños, uno de ellos para personas con movilidad reducida; vestuarios para trabajadores y un almacén. También dispone de conexión wifi y de una sala multiusos con 160 sillas y un aforo máximo para 320 personas. Asimismo, este complejo intermodal está dotado de un poste de recarga para coches eléctricos y el autobús urbano y de un punto de recarga para móviles, zona de aparcamiento de vehículos, aparcabicis y jardines.

"Los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea son responsables de ellas".

La puesta en funcionamiento de la nueva estación intermodal supondrá un importante avance en la conectividad de la ciudad, clave para el desarrollo económico y social de Calahorra y su comarca. Las obras con un presupuesto de adjudicación de 4.136.835,16 euros, han sido financiadas por el Ayuntamiento de Calahorra, el Gobierno de La Rioja y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU. Al nuevo complejo intermodal se accederá en coche por la calle Viacampo y se saldrá por la avenida de la Estación.

NUEVA PARADA DEL AUTOBÚS URBANO EN LA ESTACIÓN INTERMODAL

A partir del 15 de diciembre el autobús urbano incorporará una nueva parada en la estación intermodal para facilitar el traslado de los pasajeros al centro de Calahorra. Así, la línea que recorre la plaza de El Raso al hospital con una longitud de 8,1 kilómetros tendrá las siguientes paradas: plaza de El Raso, calles Santiago-Cuatro Esquinas, Santiago, Planillo de San Andrés, Sol, Sol-Pastores, Glorieta, Correos, B-5, Estación intermodal, Ramón Subirán, gasolinera, avenida de los Ángeles- avenida Achútegui de Blas, Centro de Salud, pistas de atletismo, C.M.P. 'La Planilla', plaza de toros, tanatorio y hospital.

Y el itinerario de 6,5 kilómetros que va desde el hospital a la plaza de El Raso parará en el hospital, tanatorio, plaza de toros, C.M.P. 'La Planilla', pistas de atletismo, Centro de Salud, avenida Achútegui de Blas, General Gallarza, El Silo, B-5, estación intermodal, Correos, Ayuntamiento y plaza de El Raso. Con la apertura de la nueva estación intermodal, la estación de autobuses actual quedará cerrada a partir del 15 de diciembre.