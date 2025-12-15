La nueva Estación Municipal de Autobuses de Calahorra comienza a funcionar de forma paulatina - EUROPA PRESS

CALAHORRA (LA RIOJA), 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Calahorra cuenta desde hoy con nueva Estación Municipal de Autobuses que ha entrado en servicio a las 7 de la mañana con la llegada del primer transporte público a la dársena de la avenida de la Estación, abandonando así la vieja estación ubicada en el centro de la ciudad.

Las nuevas instalaciones han quedado oficialmente inauguradas a las 10 de la mañana con la presencia de la delegada del Gobierno, Beatriz Arráiz; la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz; el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y parte de la Corporación Municipal.

Arceiz ha calificado la nueva infraestructura de transportes como "moderna, accesible y sostenible". La alcaldesa basa estos calificativos en las dotación de las instalaciones que cuentan con barreras arquitectónicas, están eléctricamente alimentadas con paneles solares en el tejado y cuenta, entre otras cosas, con cargadores para coches eléctricos.

"Ha sido una obra cara en todos los sentidos; -ha comentado la alcaldesa- 4,3 millones de euros que ha costado sacar adelante porque los edificios que ahora acogen las taquillas, aseos, zona de bar y salón de actos múltiples, estaban prácticamente derruidas y costó ponerse a trabajar, lo que junto a la climatología adversa y la plantación de árboles ha sido lo que más ha demorado esta obra cuyo resultado es absolutamente satisfactorio".

La nueva estación es "acorde a la entidad y necesidades de Calahorra y mejora su conectividad", ha añadido la alcaldesa que no ha pasado por alto el carácter intermodal al situarse a escasos metros de la estación de ferrocarril y en dos edificios de ADIF completamente remozados.

LA ALCALDESA PIDE MÁS FRECUENCIAS DE TREN

Aprovechando esta circunstancia, Arceiz ha pedido a la delegada del Gobierno que "colabore con nosotros en la petición de más frecuencias de trenes que Calahorra necesita. Estoy segura -ha añadido Arceiz- de que la delegada del Gobierno nos va a ayudar a cubrir esta necesidad".

Arráiz ha recogido el guante de la alcaldesa respondiendo que "es cierto que ha habido problemas, pero no es menos cierto que en los últimos años hemos avanzado sustancialmente en materia de conectividad y conectividad ferroviaria. Son proyectos y obras -ha seguido diciendo- que llevan mucho tiempo y cuesta ver los resultados".

EL RESULTADO DE LA COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

La delegada del Gobierno ha puesto el acento en la "colaboración entre administraciones y de los resultados positivos que se dan cuando las tres -nacional, regional y local- trabajan con un objetivo común. El resultado de esta colaboración -ha dicho Arráiz- es que Calahorra cuenta ya con una estación intermodal del siglo XXI acorde a su tamaño".

La delegada gubernativa ha recordado que el Gobierno de España, a través de los fondos de europeos del Plan de Recuperación, ha destinado algo más de 981.000 euros a esta obra que tiene un coste global de más de 4 millones.

Por su parte, el responsable riojano de transportes ha insistido en la colaboración interadministrativa señalando que el Gobierno de La Rioja ha invertido 1.354.000 euros en la nueva estación, montante con el que ha llevado adelante la ejecución de las obras y espacios polivalente además de una colaboración con el Ayuntamiento en el equipamiento de las instalaciones mediante un convenio de colaboración. Para Osés la nueva estación es "un hito transformador.

A FALTA DE UN ABASTECEDOR PARA EL BAR Y PANELES INFORMATIVOS

La compañía de autobuses Jiménez Movilidad ha informado a Europa Press de que las paradas periféricas de autobuses en el Hospital de Calahorra, el solar del Silo y el Centro de Salud, empleadas por los viajeros de distintas líneas se siguen manteniendo.

Sin embargo, la nueva estación de autobuses está a falta de ser completada con servicios muy necesarios tales como el bar- restaurante y un panel informativo. Sobre el espacio hostelero, la alcaldesa ha comentado que Jiménez Movilidad se está encargando de buscar un abastecedor. Arceiz ha expresado su deseo de que la persona o empresa encargada de esta parte lo tome con interés porque las instalaciones lo merecen.

ENTRADA EN SERVICIO PAULATINA

La puesta en marcha de la nueva estación se materializa este lunes, día 15, pero se desarrollará paulatinamente hasta el 31 de este mismo mes.

Hoy ha entrado en funcionamiento con los siguientes servicios:

Traslado del tráfico de autobuses a la nueva estación.

Atención al usuario.

Servicio de información y venta de billetes.

Gestión de entradas y salidas de autobuses.

Servicio de aseos.

Disponibilidad de la sala polivalente con aforo de 320 personas.

En las siguientes semanas, y hasta el día 31, contará con cargadores públicos; 4 tomas de 22kW; y servicio de aparcabicis.

La nueva estación entra en funcionamiento con la expectativa de dar servicio a 149.000 pasajeros al año y a casi de 16.000 autobuses que desde Calahorra reciben y enlazan a personas con más de un centenar de destinos.

La entrada en funcionamiento de la estación intermodal de Calahorra supone también una modificación sustancial en el servicio del autobús urbano municipal, que incorpora una parada en la nueva estación, facilitando los traslados y conexiones de los usuarios con el resto de la ciudad.

La línea que parte desde la plaza de El Raso para llegar al Hospital tendrá paradas en plaza de El Raso, calles Santiago-Cuatro Esquinas, Santiago, Planillo de San Andrés, Sol, Sol-Pastores, Glorieta, Correos, B- 5, Estación Intermodal, Ramón Subirán, gasolinera, avenida de los Ángeles-avenida Achútegui de Blas, Centro de Salud, pistas de atletismo, C.M.P. 'La Planilla', plaza de toros, tanatorio y hospital. Y en el itinerario entre el Hospital y la plaza de El Raso tendrá paradas en el Hospital, tanatorio, plaza de toros, C.M.P. 'La Planilla', pistas de atletismo, Centro de Salud, avenida Achútegui de Blas, General Gallarza, El Silo, B-5, Estación Intermodal, Correos, Ayuntamiento y plaza de El Raso.