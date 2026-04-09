Una nueva guía ofrece recursos a los profesionales para ayudar a los más jóvenes en su orientación educativa y laboral - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Pioneros, junto a otras entidades, ha elaborado la Guía 'Metodologías que acompañan. Guía de herramientas innovadoras para la atención educativa y laboral de jóvenes' para que los distintos profesionales puedan trabajar de forma útil y eficaz con los adolescentes a orientarles en ese proceso tan complicado para muchos.

En dicha guía podrán encontrar un total de 20 dinámicas diferentes (que se pueden realizar tanto en grupo como de forma individual) como, por ejemplo, 'puerta al mercado laboral', 'el globo de las inseguridades', 'el empleo en tus manos', 'realidades alternativas', 'proyectando sueños', 'atrapa tu futuro' o '¡actúa como si te entrevistarán' que de forma sencilla ayudarán a los más jóvenes -siempre guiados por expertos y juegos- a reflexionar sobre el empleo.

También les servirá para identificar habilidades y competencias, conocer nuevas posibilidades laborales, fomentar la autoestima o mejorar la comprensión, entre otras muchas ganancias.

El director del IRJ, Juan Diego Alcaide, y la coordinadora del área sociolaboral de la Fundación Pioneros, Patricia Rubio, han presentado este recurso innovador orientado, en definitiva, a mejorar la atención educativa y laboral de los jóvenes.

LOS PROFESIONALES, "AGENTES CLAVES EN EL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO"

Alcaide ha defendido la importancia de que los profesionales, como agentes claves en el proceso de acompañamiento en jóvenes, puedan utilizar esta herramienta para mejorar su atención con ellos.

Con este nuevo recurso se ofrecen así diferentes metodologías flexibles que ayudarán a mejorar la emancipación juvenil mediante la inserción laboral y fomentar, desde la equidad territorial, la participación activa a través de estas dinámicas que trabajan numerosas competencias como pueden ser la reflexión, las habilidades, las aptitudes pero también para superar miedos o barreras.

Un recurso -ha dicho- que responde a las demandas actuales para promover una juventud activa con recursos prácticos y contrastados para acompañar a los jóvenes en el acceso al empleo.

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL, HUMANO Y CERCANO

Por su parte, Patricia Rubio ha destacado que esta guía es el resultado de "escuchar a los jóvenes" con el fin de ofrecerles "un acompañamiento más integral, cercano, humano, motivador y centrado en la persona".

Pero como ha reconocido "la clave del éxito" es "la colaboración de todos los agentes y profesionales que han participado en ella". Un total de 34 personas de diferentes entidades, localidades, ámbitos educativos, empresariales, la propia administración o los sindicatos, entre otros.

Juntos han intercambiado experiencias y detectado necesidades reales para dar respuestas prácticas para pasar a la acción.

Un proceso que, "sin duda ha enriquecido el proyecto" y ha contribuido a hacer una red de profesionales en todo el territorio.

Se trabajarán así diferentes aspectos como la motivación, las competencias, las habilidades laborales, la toma de decisiones, la preparación para el mercado laboral... todo ello de forma activa y participativa.

YA HA SIDO APLICADA EN ALGUNOS CENTROS

Como ha indicado diferentes centros como el Batalla de Clavijo de Logroño, el Celso Día de Arnedo o el Menesianos de Santo Domingo, con 55 alumnos en total, han podido disfrutar -de la mano de los profesionales- de esta guía y han participado también para ajustarla y validarla.

Una guía hecha "desde lo colectivo, muy útil para los profesionales y enfocada para mejorar la atención con los jóvenes riojanos", ha finalizado.

El proyecto busca en definitiva promover la emancipación juvenil mediante la mejora de la inserción laboral, fomentar la innovación metodológica en intervenciones con jóvenes desde un enfoque de equidad territorial y participación activa y fortalecer el trabajo en red con profesionales del tercer sector y el ámbito educativo como agentes claves en el acompañamiento a la juventud.

Se apoya a la juventud en su transición al empleo, especialmente en un entorno donde los desafíos sociolaborales se acentúan por factores como la despoblación rural, la brecha digital o la falta de oportunidades formativas.

¿PARA QUIÉN ESTÁ HECHA ESTA GUÍA?

Está diseñada principalmente para técnicos del tercer sector, de la educación y otros profesionales que acompañan a jóvenes en estos procesos de búsqueda de formación, empleo o desarrollo personal. Su objetivo es proporcionar herramientas prácticas que faciliten intervenciones efectivas, tanto en contextos grupales como individuales, promoviendo la autonomía y la resiliencia de los jóvenes frente a los retos del mercado laboral.

Como resultado del proyecto, se han editado, de momento, 150 ejemplares impresos que se distribuirán entre entidades colaboradoras y centros educativos de La Rioja.

Asimismo, está disponible para su consulta y descarga gratuita en el siguiente enlace en la página web de la Fundación Pioneros: https://fundacionpioneros.org/wp-content/uploads/2025/12/web...- acompanan-Guia-de-herramientas.pdf

El proyecto ha contado con una financiación del IRJ de 11.625,69 euros, sobre un presupuesto total de 18.453,47 euros, y ha permitido diseñar, desarrollar y testar una herramienta práctica que promueve la empleabilidad juvenil y la equidad territorial.