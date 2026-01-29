Nueva herramienta pronostica supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas avanzado mediante una muestra de sangre - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una herramienta matemática es capaz de estimar la probabilidad de supervivencia de pacientes con cáncer de páncreas avanzado a partir de una simple analítica de sangre.

Desarrollada por la investigadora Rocío del Campo Pedrosa en la Universidad de La Rioja y la empresa Encore Lab, ofrece información que puede ayudar a los oncólogos a orientar y personalizar los tratamientos más adecuados para cada caso.

Rocío del Campo Pedrosa ha obtenido el grado de doctora con tu tesis doctoral titulada 'Development of a prognostic and predictive tool for chemotherapy response in patients with locally advanced and metastatic pancreatic adenocarcinoma', la primera defendida en la Universidad de La Rioja que logra la mención en Doctorado Industrial.

Llevada a cabo en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la UR y la empresa Encore Lab, la tesis se enmarca en el programa de Doctorado en Innovación en Ingeniería de Producto y Procesos Industriales, ha sido dirigida por Ana González Marcos y el ingeniero León Arnedo Piqueras (Encore Lab SL) y ha sido calificada con sobresaliente cum laude.

Gracias a esta investigación se ha logrado desarrollar una herramienta pronóstica y predictiva, capaz de estimar, mediante una analítica sanguínea estándar, la probabilidad de supervivencia a un año de pacientes diagnosticados en estadio avanzado o metastásico de adenocarcinoma de páncreas, uno de los tumores con peor pronóstico.

En España, la mayoría de los casos -alrededor de 10.000 nuevos al año, según recoge el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM)- se detectan en fases avanzadas, debido a la falta de síntomas específicos.

Por ello, las opciones terapéuticas son limitadas y la supervivencia reducida: menos del 30% de los pacientes sobrevive el primer año y la tasa cae al 8% a los cinco años, según datos de la Red Española de Registros de Cáncer.

Los resultados de esta tesis facilitan un pronóstico más preciso que puede ayudar a la toma de decisiones en el manejo de la enfermedad.

MODELO MATEMÁTICO.

El modelo matemático desarrollado emplea únicamente tres biomarcadores sanguíneos comunes (GGT, LDH y monocitos), que se obtienen sin complicación con un análisis de sangre.

Se trata, por tanto, de una propuesta de bajo coste, basada en información que se maneja de forma rutinaria en cualquier entorno hospitalario, sin necesidad de pruebas adicionales. Para esta investigación se analizaron 241 muestras de pacientes del Hospital San Pedro de Logroño.

"Si se valida en otros centros hospitalarios, podría, mediante el desarrollo tecnológico adecuado, convertirse en una herramienta de software sencilla: un programa que, al introducir esos tres valores, proporcione automáticamente la probabilidad -expresada en porcentaje- de que un paciente con cáncer de páncreas avanzado sobreviva al año siguiente", afirma Rocío del Campo.

Este porcentaje -con una fiabilidad del 74.1% (métrica AUC)- no predice todos los detalles de la evolución del paciente, pero ofrece al oncólogo una información adicional para tomar decisiones más informadas y personalizadas.

"Por ejemplo -explica la investigadora-, en algunos casos la quimioterapia puede no prolongar la vida, pero sí afectar mucho a su calidad debido a los efectos secundarios; con este dato, el médico puede considerar si un tratamiento agresivo será beneficioso o si es mejor optar por uno menos tóxico o incluso abstenerse".

Durante su tesis la investigadora ha identificado también un nuevo biomarcador pronóstico, basado en una ratio entre hemoglobina y monocitos, no evaluado hasta ahora en cáncer de páncreas avanzado.

Este indicador, accesible y de coste reducido, "es más consistente que otros biomarcadores clásicos evaluados en el estudio y se configura como una línea de investigación particularmente prometedora sobre la que profundizar en futuros trabajos", concreta Del Campo.

La investigación incluye, además, un análisis de las combinaciones y secuencias de quimioterapia utilizadas en el cáncer de páncreas avanzado, destacando las que podrían asociarse con mejores resultados, lo que aporta una información útil para futuras investigaciones y comparaciones clínicas.

Este proyecto ha sido desarrollado por encargo de la empresa Encore Lab, que aportó recursos tecnológicos y experiencia, en colaboración con el CIBIR y el Hospital San Pedro de Logroño, cuyos especialistas facilitaron los datos clínicos y participaron en la revisión conjunta.

Ha contado con la financiación de la Dirección General de Reindustrialización, Innovación e Internacionalización del Gobierno de La Rioja.

La tesis se enmarca en el Programa de Doctorado en Innovación en Ingeniería de Producto y Procesos Industriales.

Aunque se trata de un problema de salud, la solución se construye íntegramente desde una perspectiva de ingeniería industrial moderna, utilizando ciencia de datos, modelización matemática y análisis estadístico avanzado para transformar datos clínicos reales en herramientas prácticas que mejoran la toma de decisiones médicas.

Se trata de un estudio preliminar cuyos resultados proporcionan una base sólida para el desarrollo de modelos más precisos y favorecen la evolución hacia una práctica clínica más adaptada a las características individuales de cada paciente.