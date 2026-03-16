Una nueva manifestación recorrerá Logroño ante "el deterioro de la sanidad pública" y "el beneficio" a la privada

Una nueva manifestación recorrerá Logroño ante "el deterioro de la sanidad pública" y "el beneficio" de la privada - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una nueva manifestación saldrá a las calles de Logroño este próximo viernes, 20 de marzo, a partir de las 19,00 horas, para exigir "una solución real al progresivo deterioro de la sanidad pública riojana" y exigir al Gobierno 'popular' de Gonzalo Capellán que "tome medidas" porque lo "único que hace" es "deteriorar el sistema público en beneficio de la clínica privada".

Así de contundentes se han mostrado los integrantes de la Plataforma para la Sanidad Pública en La Rioja que está compuesta por casi 40 organizaciones. Los portavoces, Ana Pérez Aradros y Javier Granda, han defendido esta cita -que partirá desde la plaza de la Diversidad para llegar hasta el Palacete de Gobierno- y recorrerá Once de Junio, Bretón de los Herreros, Muro de la Mata y Vara de Rey.

Pérez Aradros ha explicado que "llevamos muchos años intentando que el Gobierno ponga solución a estos problemas pero ya no podemos seguir esperando".

Desde la Consejería "no se hace nada, no hay transparencia y no nos responde a nuestras peticiones". Ante ello, indica, "si un problema no se soluciona, la realidad es que se agrava. En La Rioja hay falta de profesionales, largas listas de espera quirúrgicas, citas para especialistas tardías...".

Incluso en los centros de salud "pueden tardar hasta 20 días para darte una cita con tu médico de cabecera con lo que aumentan los pacientes en las urgencias del San Pedro o el CARPA".

Ante esta situación, desde la Plataforma consideran que el Gobierno riojano "solo responde desviando dinero público a la sanidad privada para que los ciudadanos acudan a los seguros".

Con ello, ha indicado, "los riojanos no nos merecemos este maltrato sanitario, queremos atención de calidad y un cambio en la gestión sanitaria".

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO

Por su parte, Javier Granda ha criticado el anuncio del pasado jueves en sesión plenaria al aprobarse "la mayor Oferta de Empleo Público para el Servicio Riojano de Salud de la historia", con 1.182 plazas profesionales. Para Granda "éste es el mayor bulo y la mayor mentira posible" porque de esas plazas "no es ninguna de nueva creación".

"No va a haber ningún incremento de personal, nos quieren colar una mentira, un bulo, porque no se crea ningún puesto de trabajo nuevo. Solo se va a estabilizar el empleo, que está bien, de ahí el acuerdo con las organizaciones sindicales porque se quita la eventualidad pero no es ningún puesto de trabajo de nueva creación".

Granda también ha querido dejar claro a la ciudadanía que "aunque haya Medicina en la UR, sus primeros profesionales no saldrán hasta dentro de 12 años. El problema es ahora, no queremos soluciones a futuro".

También ha criticado el servicio de Radiología; "No se cumplen los plazos, no hay diagnóstico y los problemas de salud de los riojanos se agravan".

HUELGA DE MÉDICOS

Finalmente, y ante la nueva convocatoria de huelga por parte de los profesionales sanitarios para reclamar un Estatuto Marco propio, Javier Granda considera que el sindicato médico "se equivoca en su estrategia".

"Se lanza a una huelga muy importante que puede hacer mucho daño a la sanidad en la región y en el país y lo hace en solitario sin tratar de resolver problemas o buscar acuerdos con organizaciones -que defienden la sanidad pública y universal".

Considera que hay algunas reivindicaciones que "chocan con los intereses generales de los ciudadanos, por ejemplo, lo que ocurre con las guardias médicas, les pido que reflexionen, busquen acuerdos y planteamientos que afecten a todos y defiendan una sanidad publica, universal y de calidad".