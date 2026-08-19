La nueva residencia de ASPACE a la que se destinarán más de 6 millones de euros contará con 30 plazas

LOGROÑO, 19 (EUROPA PRESS)

La nueva residencia de ASPACE, para la que se destinarán en total más de 6 millones de euros, el 80 por ciento financiado por el Gobierno riojano, contará con 30 plazas para personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, en un edificio que se ubicará en la calle Poeta Prudencio, 11, de Logroño. Se prevé que esté en funcionamiento en 2029.

Precisamente, esta mañana el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la presidenta de ASPACE Rioja, Manuela Muro, han firmado un convenio, dotado de 200.000 euros, para la realización del proyecto. Junto a ellos, ha dado a conocer los detalles de la obra, el gerente de la entidad, Javier Ruiz de Gopegui, que ha señalado que hay previsión de contratar, para el centro, entre 35 y 40 profesionales de diferentes ámbitos.

Capellán ha indicado que era un "día muy importante" porque gracias a este convenio se da el primer paso para la construcción de la residencia, cuyo compromiso, ha recordado, se plasmó en mayo de 2025. Este acuerdo inicia un proyecto calificado por el presidente como "un salto cualitativo en la atención temprana que presta de manera extraordinaria ASPACE a las personas con parálisis cerebral y sus familias".

Una actuación de gran alcance que se desarrollará entre 2026 y 2029 y que contempla la construcción de un nuevo recurso residencial de 30 plazas, con una inversión total estimada superior a los 6 millones de euros, de los que el Ejecutivo autonómico financiará el 80 por ciento a lo largo de sus distintas fases (construcción, equipamiento, etc.).

Esta primera fase se centra en la redacción del proyecto arquitectónico en 2026 para cuya financiación el Gobierno de La Rioja aporta 200.000 euros. El proyecto definirá, en base al plan funcional hoy presentado, un centro específicamente concebido para ofrecer una atención integral y personalizada y que servirá como vivienda estable a personas que, por sus necesidades o por sus circunstancias sociofamiliares, encuentran dificultades para permanecer en su entorno familiar o acceder a otras alternativas residenciales.

En este sentido, Capellán ha destacado que "hoy es un día muy importante para La Rioja. Hace aproximadamente un año nos comprometimos y hoy damos el paso importante para mejorar los recursos residenciales que tenemos en esta comunidad, sobre todo para dar apoyo a una asociación que, después de más de 30 años trabajando con las personas que sufren parálisis cerebral o afines en La Rioja y con sus familias, nos planteaba una demanda, una necesidad de la región, y es que ante el envejecimiento y, afortunadamente, cada vez con mayor calidad de vida, las personas que sufren esta parálisis cerebral y sus familias necesitaban apoyo y la posibilidad de desarrollar su plan de vida personal", ha señalado.

EL 70 POR CIENTO ATENDIDAS POR ASPACE

"Con este convenio ratificamos el compromiso para seguir mejorando el bienestar y la autonomía personal de estas personas y sus familias. Con el salto cualitativo que hoy damos vamos prácticamente a duplicar la capacidad de recursos residenciales que tiene ASPACE. Estamos hablando de más de 500 personas en nuestra Comunidad Autónoma, aproximadamente el 70 por ciento de ellas atendidas y apoyadas por ASPACE Rioja en una labor que nunca nos cansaremos de agradecer a todo el colectivo y a la asociación". Del mismo modo, ha enfatizado que, de esas personas, el 25 por ciento, 124 actualmente, tienen más de 60 años.

Fruto de esa calidad de vida, de esa atención y de la mejora permanente de sus condiciones, llega un punto crítico para las familias que precisan de un apoyo indispensable, que aporta tranquilidad, la paz y la seguridad de que sus familiares van a estar completamente atendidos para desarrollar su proyecto de vida personal.

UN CENTRO DE MÁS DE 2.000 METROS CUADRADOS

La futura residencia se construirá en la calle Poeta Prudencio número 11 de Logroño, sobre una parcela de uso dotacional de 1.587,77 metros cuadrados, propiedad del Ayuntamiento de Logroño y cuyo uso tiene concedido ASPACE Rioja para desarrollar este proyecto.

La propuesta, que ha detallado en la presentación Javier Ruiz de Gopegui, contempla un edificio con aproximadamente 2.812 metros cuadrados construidos, distribuidos entre sótano, planta baja, primera y segunda planta y un espacio bajo cubierta, además de alrededor de 1.065 metros cuadrados de urbanización exterior.

El centro dispondrá de servicios comunes y unidades convivenciales hasta alcanzar las 30 plazas previstas. Su configuración responderá a un modelo dirigido a favorecer una atención personalizada y, al mismo tiempo, promover el desarrollo personal, la autonomía, la participación social y la calidad de vida de las personas usuarias.

El nuevo recurso residencial de esta organización, que se sumará a la Casa Residencia, ubicada en la calle Juan Lobo, y a las cuatro viviendas de Avenida Zaragoza, ambas en la capital riojana y que ofertan un modelo de convivencia en grupos más reducidos, también albergará al equipo de profesionales que preste los apoyos necesarios a las personas que vivan en la residencia. Según las previsiones que se manejan, podrían suponer una plantilla de hasta 40 profesionales.

ASPACE Rioja, que la actualidad atiende a 349 personas, se encargará de la redacción del proyecto arquitectónico, así como de las actuaciones necesarias para hacer viable su posterior ejecución. Se prevé que en 2007 comience la obra para que la residencia esté en funcionamiento en 2029, ha apuntado Capellán.

"CERCANÍA DEL GOBIERNO RIOJANO"

Durante su intervención en el acto, la presidenta de ASPACE Rioja, Manuela Muro, ha mostrado su emoción por un paso decisivo para un proyecto largamente esperado y ha insistido en la necesidad de seguir ofreciendo la mejor atención temprana para estas personas y sus familias, "que es el arranque y la mejor inversión para el futuro".

Muro ha agradecido "la empatía, el interés y la cercanía del Ejecutivo autonómico" para colaborar en la prestación de los servicios que se prestan a estar personas. "El envejecimiento de las personas con parálisis cerebral y sus familias demandaban esta residencia y este modelo residencial que estamos implantando, por eso hoy solo podemos agradecer mucho que el anuncio del presidente se haya materializado y hoy arranque".