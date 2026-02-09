Nueva Revista, en colaboración con Fundación Felipe González, publica un monográfico dedicado a 'Pactos internacionales' - UNIR

Nueva Revista, publicación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), y la Fundación Felipe González publican un nuevo número monográfico dedicado a 'Pactos internacionales', centrado en el análisis del sistema multilateral surgido tras la II Guerra Mundial y los profundos desafíos a los que se enfrenta en el actual contexto geopolítico.

El volumen examina una red densa de organizaciones, acuerdos y procesos internacionales que ya mostraba signos de agotamiento antes del cambio de la Administración estadounidense en enero de este año, pero que hoy afronta un reto sin precedentes: sobrevivir en un orden mundial cada vez más transaccional.

El monográfico está coordinado por Pablo García-Berdoy, diplomático y abogado, exembajador representante permanente de España ante la Unión Europea y exembajador en Rumanía, Moldavia y Alemania.

"Nos habíamos acostumbrado a que los asuntos relativos al orden internacional tuvieran un marco de referencia estable", señala García-Berdoy en el artículo introductorio, que abre este número, el tercero que UNIR y la Fundación Felipe González dedican a la cuestión de los pactos internacionales. En él subraya que "la importancia del sistema multilateral para la gestión del orden mundial es difícil de exagerar".

POLÍTICAS ESENCIALES, ESPACIOS GEOGRÁFICOS Y ORGANIZACIONES CLAVE.

Los contenidos del volumen se articulan en torno a dos grandes ejes. Por un lado, se analizan políticas esenciales para la gestión de bienes públicos globales y fenómenos transnacionales, como la seguridad, la energía y el medioambiente, la economía, las nuevas tecnologías, el asilo y la inmigración.

Por otro, se estudian espacios geográficos y organizaciones internacionales especialmente relevantes desde una perspectiva europea y latinoamericana, en línea con la vocación de la Fundación Felipe González: la integración europea y sus políticas de vecindad, la Organización de las Naciones Unidas y el espacio latinoamericano.

Entre las contribuciones se encuentran los estudios sobre las perspectivas de la ONU (Luis Felipe Fernández de la Peña), las deficiencias del actual sistema comercial y financiero internacional (Marisa Poncela), el ascenso del euroescepticismo (Ignacio Torreblanca), las políticas europeas de vecindad (Pablo Rupérez), la necesidad -hoy amenazada- del multilateralismo en seguridad y defensa (Valentín Olombrada), la fragmentación de América Latina (Carlos Malamud), la gobernanza global de la migración como rasgo estructural de la interdependencia contemporánea (Anna Terrón), el nuevo modelo energético ligado a la descarbonización (María Sicilia) y la centralidad de la revolución digital en un mundo donde la hegemonía geoestratégica será esencialmente tecnológica (Carlos López Blanco).

UN ORDEN INTERNACIONAL EN TRANSICIÓN.

De forma general, los autores coinciden en advertir sobre los riesgos asociados al cambio de modelo. Algunos expresan una cierta nostalgia anticipada ante la erosión del orden conocido; otros, con una mirada más optimista, confían en la supervivencia del multilateralismo, aunque profundamente reformado.

Ninguno se aventura a predecir el futuro, pero todos intentan perfilar los contornos de un posible escenario alternativo: un mundo con menos reglas, pero con intereses globales que siguen necesitando ser gestionados.

"Por donde miremos nos encontramos con la amenaza real de un cambio profundo en las relaciones internacionales", escribe García-Berdoy, quien no descarta que la rivalidad entre Estados Unidos y China conduzca al abandono de los principios liberales por parte de Washington si estos llegan a percibirse como un obstáculo en la lucha por la supremacía global. Para Europa, concluye, la reconfiguración del orden mundial podría implicar nada menos que una redefinición de lo que significa ser europeo.

El sumario completo del número se puede consultar en este enlace: https://www.nuevarevista.net/producto/pactos-3-pactos-internacionales/?list_name=La+Revista&list_id=LR001&index=0

SOBRE NUEVA REVISTA.

Fundada en 1990 por Antonio Fontán (1923-2010), Nueva Revista es un espacio de debate sobre las ideas, la cultura, las humanidades, la ciencia y el arte. Aborda las grandes cuestiones que se plantea el ser humano en el siglo XXI. Libertad, pluralidad y rigor son la esencia de su línea editorial y de sus artículos.

Sus principios responden a los valores del humanismo de raíz grecolatina y cristiana, que distinguen a la civilización occidental. Nueva Revista, enmarcada en el ámbito universitario, presta especial atención a la docencia y a la educación y sigue con gran interés América Latina.

Desde 2010, Nueva Revista es una publicación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

