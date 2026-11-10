Nueve librerías de Logroño convierten sus escaparates en lienzos para cinco artistas dentro de 'Cuéntalo de Cine'

Escaparate de Librería Veo Veo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nueve librerías de Logroño han convertido desde este martes sus escaparates en lienzos, dando espacio a la creación artística y a la narración visual, de la mano de cinco artistas. Una iniciativa que se realiza dentro de la edición del festival 'Cuéntalo de Cine'.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha recorrido este martes los escaparates decorados, junto a los propios artistas: Manuel Marsol, Manuel Romero, Nuria Díaz, Pep Brocal y Javier Sáez Castán.

Cinco artistas con trayectorias vinculadas a la ilustración, el cómic y la narración visual, en las que el cine ocupa un lugar destacado, han llevado sus creaciones a los escaparates de nueve librerías de Logroño.

En concreto, han sido Casa del Libro y Librería Cerezo, intervenidas por Manuel Marsol; Escala, por Manuel Romero; Semilla Negra y Entrecomillas, por Pep Brocal; Veo Veo y Santos Ochoa Calvo Sotelo, por Nuria Díaz; y Castroviejo Libreros y Santos Ochoa Gran Vía, por Javier Sáez Castán.

Estas intervenciones artísticas convierten los escaparates de las librerías en un relato gráfico de 'Cuéntalo de Cine', que invita a descubrir las conexiones entre la ilustración, la literatura y el séptimo arte.

La programación del festival incluye visitas guiadas a estos escaparates, que serán, este martes a las 17 horas, desde Librería Entrecomillas; el jueves 12 de noviembre, a las 17 horas, desde Librería Veo Veo Viernes; el viernes 13 de noviembre, a las 17 horas, desde Castroviejo Libreros; y el sábado 14 de noviembre, a las 12 horas y a las 17 horas, desde Libería Veo Veo.

Como ha señalado antes de iniciar el recorrido el alcalde Conrado Escobar, "felices un año más de contribuir a que la cultura tome la calle y que lo haga además a través de los escaparates". Ha destacado que "hay un ingrediente fundamental que lo ponen las personas que regentan las librerías, que pone todo de su parte para hacer más atractivo su negocio". "Y el resto -ha afirmado- lo pone la imaginación del visitante".

Ha añadido que "esto es una invitación a la lectura, esto es una invitación a la imaginación, esto es una invitación a explorar nuevos mundos a partir de una librería a pie de calle".

Por ello, ha considerado Escobar que "es una excelente iniciativa que se consolida y que va incorporando cada vez más creatividad gracias a esa simbiosis perfecta entre las librerías y los artistas", centrada en este caso, en el mundo del cine.

En palabras de la responsable de Librería Veo Veo, Carmen Mateos, las ilustraciones "aportan luz, aportan luminosidad y también aportan que cuando pasa la gente por la calle se quedan mirando, es una obra de arte, entonces siempre la gente se para a mirar".

La artista que ha actuado en Veo Veo, Nura Díaz, ha explicado que, "quise explorar la relación entre cine y los libros, que tienen muchas cosas en común, como que son dos medios que cuentan historias, y lo quise hacer un poco divertido porque es una librería especializada en público infantil".

De este concepto nacieron "unos personajes un poco surrealistas, con cabeza de cámara de cine, que están relacionándose entre ellos, leyendo, haciendo historias y sobre todo pensando en los niños, en que les parezca unas imágenes divertidas y sobre todo coloristas, ha quedado bastante bonito".