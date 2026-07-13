El nuevo ajardinamiento del Paseo del Prior incorpora 58 árboles, 1.366 arbustos y 1.325 m2 de zonas verdes - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo ajardinamiento del Paseo del Prior, una actuación enmarcada en la Estrategia de Ciudad Circular de Logroño, ha incorporado en esta vía de la capital riojana un total de 58 árboles, 1.366 arbustos y 1.325 m2 de zonas verdes.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, acompañado por varios concejales del equipo de Gobierno municipal, ha visitado este lunes el Paseo del Prior una vez finalizadas las obras de ajardinamiento de esta zona de la ciudad.

Escobar ha destacado que "iniciativas como esta nos permiten seguir avanzando hacia un Logroño más verde, sostenible y resiliente ante los efectos del cambio climático".

Así, ha subrayado que el proyecto permite incrementar el dosel arbóreo, reducir la temperatura media en episodios de calor extremo y contribuir a la mejora de la calidad del aire, así como a la capacidad de absorción de CO2.

El alcalde ha recordado que "Logroño sigue trabajando en la Estrategia 3-30-300, esto es, tres árboles; treinta por ciento de sombra; y no más de trescientos metros a una zona verde por ciudadano".

"Con actuaciones -ha afirmado Escobar- como esta que hemos desarrollado en el Paseo del Prior avanzamos en una reducción de islas de calor, mejorando también el drenaje del agua y aumentando la biodiversidad en la zona".

Esto, ha detallado, "se suma a otras iniciativas que desde el Ayuntamiento hemos llevado a cabo, como la creación de los parques de Las Tejeras o el Camino, la actuación en la antigua estación de autobuses, la plantación de arbolado en distintos puntos de la ciudad o la mejora de la gestión del ciclo del agua".

ACTUACIÓN REALIZADA EN EL PASEO DEL PRIOR.

La actuación llevada a cabo en el Paseo del Prior incluye la plantación de 58 árboles de la especie liquidambar y 1.366 arbustos, principalmente granados y abelias, además de la creación de 1.325 metros cuadrados de nuevas zonas verdes encespedadas.

La intervención incluye la transformación de la mediana del paseo, hasta ahora de hormigón, en una superficie ajardinada con tierra vegetal, lo que permitirá mejorar la absorción del agua de lluvia y reducir la escorrentía hacia el sistema de alcantarillado mediante soluciones de drenaje sostenible basadas en la naturaleza.

Se enmarca así en la estrategia de 'depaving' o despavimentación en distintas zonas de la ciudad.

Además, la actuación incluye la renovación de la rotonda situada en la confluencia de la calle La Ribera con el Paseo del Prior, donde se ha diseñado una composición arbustiva con forma de botella de vino, como guiño a la identidad riojana.

La actuación, desarrollada por la empresa Perica Obras y Servicios, S.A., cuenta con una inversión de más de 138.000 euros (IVA incluido).