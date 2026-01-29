Nuevo derrumbe en el Casco Antiguo de Calahorra con cinco personas desalojadas - SFC

CALAHORRA (LA RIOJA), 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El casco antiguo de Calahorra ha sufrido un nuevo derrumbe. En esta ocasión, el inmueble situado en el número 12 de la calle Estrella se ha venido abajo parcialmente, sin que se hayan registrado heridos a pesar de estar habitado.

La Policía Local ha desalojado a cinco personas y otras dos habrían abandonado previamente el edificio, una de ellas a través de una ventana, según testigos presenciales.

Del suceso se ha tenido conocimiento a primeras horas de la tarde y se ha informado de él a las 16,26 horas. Hasta el lugar del siniestro han acudido el concejal de Urbanismo, Antonio Mazo, técnicos municipales, efectivos de la Policía Local, Guardia Civil y al menos tres vehículos de Bomberos del CEIS Rioja (escala, motobomba y todoterreno Pick-up de apoyo).

El inmueble afectado -en el que años atrás se situaba una conocida fonda- estaba declarado en ruina y su propietario -que no residía en él- había encargado ya un proyecto de derribo que estaba redactándose, según ha informado Mazo. El edificio consta de planta baja y dos alturas y se encontraba en muy mal estado.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento está realizando dos demoliciones por ejecución subsidiaria que afectan a unos 800 metros cuadrados en la esquina de la calle La Estrella con la calle Enramada (misma manzana), pero este hecho no parece estar relacionado con lo ocurrido en el número 12 que está separado de las obras por los edificios de los números 8 y 10.

Así lo ha dicho Mazo, que ha indicado que, en principio, no parece que las obras del inmueble colindante tengan relación directa con el derrumbe, aunque ha subrayado que serán los técnicos quienes deban confirmarlo.

Según ha detallado el concejal, mientras se desarrollaban las obras encargadas por el Ayuntamiento, se había procedido al desalojo del edificio situado en el número 16 de la calle Estrella. "Ese inmueble estaba ya desalojado cuando se estaban ejecutando los trabajos", ha señalado. Sin embargo, por razones que todavía se investigan, se ha producido el hundimiento del edificio del número 12, que también estaba declarado en ruina y cuyo derribo estaba previsto una vez se completara su desalojo.

Mazo ha calificado el suceso como un "extraño derrumbe" y ha declarado que se ha abierto una investigación para determinar lo ocurrido si bien algunas personas apuntan a que en el edificio parcialmente hundido podrían estar realizándose obras no autorizadas por parte de alguno de los moradores. En este sentido, el mismo concejal ha comentado que las primeras indagaciones apuntan a que podría haberse estado realizando "algún tipo de actuación".

"Se ha llamado al redactor del proyecto, ya que estaban esperando a que el edificio se desalojara completamente para iniciar el derribo, pero todo apunta a que algo se estaba desarrollando en su interior", ha añadido.

Respecto a las personas que residían en el inmueble, el concejal ha confirmado que deberán ser realojadas. Ha precisado que el edificio contaba con dos partes: una que es la que se ha venido abajo, cuyo colapso se investigará, y otra que también deberá ser desalojada por motivos de seguridad.

Mazo ha incidido en "lo inusual del suceso, al no haberse hundido el tejado sino el forjado interior". Además, ha señalado que resulta difícil determinar el número exacto de personas que vivían en el inmueble, ya que no todas estarían empadronadas. En el momento del derrumbe, había entre seis y siete personas en el edificio.

"Lo más importante es que no hay que lamentar daños personales", ha subrayado el concejal, destacando además que la parte del inmueble que ya estaba desalojada ha sido, precisamente, la que se ha hundido.