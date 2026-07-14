El nuevo portal web de Transporte Urbano de Logroño permite recargar el bonobús y planificar los desplazamientos

Presentación de la nueva web del Transporte Urbano de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha habilitado un nuevo portal web de Transporte Urbano que "permitirá a toda la ciudadanía y personas visitantes acceder de forma sencilla a toda la información necesaria para planificar sus desplazamientos en autobús urbano, así como la recarga telemática de sus tarjetas de transporte".

Así lo ha explicado este martes el concejal de Movilidad, Ángel Andrés, quien ha detallado las funcionalidades del nuevo portal web para las personas usuarias del transporte urbano de Logroño. Un portal al que se puede acceder en la dirección https://transporteurbano.logrono.es

El concejal ha subrayado que, en los últimos meses, "estamos incorporando importantes mejoras en el transporte público de Logroño, como la instalación de pantallas informativas, la instalación de nuevos sistemas de equipamiento embarcado o la introducción del pago del billete con tarjeta de crédito y dispositivos móviles".

A ello ha sumado otras mejoras introducidas a lo largo de la presente legislatura, como la renovación tecnológica de la flota; la incorporación de vehículos eléctricos; los nuevos puntos de expendeduría del bonobús ubicados en el espacio 010 del Ayuntamiento y en el número 15 de Avenida Solidaridad; las mejoras implantadas en las líneas 6 y 2 de acceso a El Cortijo y a Varea; la introducción de tarifas reducidas para familias monoparentales, o las mejoras referidas a la accesibilidad".

"Ahora impulsamos este nuevo portal web con novedades que van a permitir un mejor uso de nuestro transporte urbano y que sin duda van a contribuir a que siga creciendo la cifra de personas usuarias del mismo, que ya en 2025 alcanzó una cifra récord con más de 11,5 millones de viajeros", ha indicado Ángel Andrés.

RECARGA DEL BONOBÚS.

El portal dispone de un área privada a la que se accede mediante registro de usuario y que es desde donde se puede realizar la recarga de las tarjetas de transporte de que disponga el usuario.

Una vez registrado el usuario dispone de varias opciones a través de un menú que incluye acceso a los datos relacionados con su registro, como sus datos personales, las opciones de registro de tarjeta de pago y compras realizadas.

Y en la opción 'Mis tarjetas' se permite operar con las tarjetas de transporte de que dispone el usuario.

¿CÓMO HACER UNA RECARGA?

Una vez realizado el registro, para poder recargar una tarjeta se debe vincular al usuario registrado mediante el botón añadir nueva tarjeta. En la ventana que se abre se introduce el número de serie (9 dígitos) que figura grabado en el reverso de la tarjeta que se desea recargar.

Una vez introducido el número la tarjeta quedará vinculada al usuario registrado y se podrá visualizar en la zona privada. El pago se puede realizar con un medio de pago registrado (previamente en opciones de área privada) o con un medio de pago sin registrar.

Elegida la opción, la web se redirige a la pasarela de pago, donde se introducirán los datos de la tarjeta bancaria para efectuar el pago. Una vez confirmado el pago la recarga de los viajes queda pendiente de ejecutarse en la tarjeta.

Para efectuar la acción de recarga de viajes en la tarjeta únicamente es necesario validarla en cualquier bus de la flota, al igual que se valida para viajar.

Cuando se realiza una recarga el pupitre emite un sonido diferente al de validación o error y en la misma operación se recargarán los viajes comprados y se producirá un consumo por el viaje que se inicia.

CALCULAR LA RUTA, MAPA DE LÍNEAS E INFORMACIÓN DE LAS PARADAS.

El apartado 'Calcula la ruta' permite al usuario planificar sus desplazamientos en transporte urbano de forma rápida e intuitiva.

Introduciendo un punto de origen y un destino, la página propone el itinerario más adecuado, utilizando la red de transporte urbano de la ciudad y basándose en la información que se obtiene del servicio.

El portal web también contiene una sección que muestra un mapa de las líneas de transporte urbano de Logroño. Permite consultar de forma detallada toda la información relacionada con la red de autobuses urbanos de Logroño.

A través de esta sección, los usuarios pueden seleccionar una línea concreta, pudiendo consultar sus recorridos, paradas, horarios de salida desde cabecera, horarios por fecha específica, tiempos estimados de paso del próximo autobús, etc.

Y otra de las secciones muestra todas las paradas de la red desde donde se puede consultar información detallada de cada parada, pudiendo localizar una parada concreta, conocer las líneas que prestan servicio en ella, así como acceder a la información de paso de los autobuses y a su ubicación dentro de la red.

Otros apartados del portal web permiten conocer las tarifas del servicio de transporte urbano, los lugares donde se pueden recargar físicamente las tarjetas de transporte, así como avisos y noticias relacionadas con el servicio.