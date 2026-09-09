El nuevo salón de actos del Palacio de Justicia cuenta con una capacidad de 280 personas y podrá acoger grandes juicios

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, inaugura el nuvo salón de actos del Palacio de Justicia - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Justicia de La Rioja cuenta ya con un salón de actos, con capacidad para 280 personas, que, además de servir para realizar actos institucionales podrán albergar grandes juicios con jurado popular y con múltiples intervinientes.

Con más de 500 metros cuadrados construidos -entre el salón y las dependencias anexas-, y una inversión que supera el 1,4 millones de euros, se ha denominado 'Manuel García Herreros', en honor al jurista y político liberal riojano -nacido en San Román de Cameros, que desempeño el cargo de secretario de Gracia y Justicia en tres ocasiones distintas - lo que hoy en día equivaldría a ocupar el Ministerio de Justicia-.

El nuevo salón de actos ha sido inaugurado por el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), Javier Marca, y la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, entre otras autoridades.

Tras la visita, Capellán ha señalado que se trata de "un nuevo salón polivalente, que estaba contemplado desde que se inició el proyecto de este nuevo Palacio de Justicia -cuya redacción se realizó en 2012, finalizando la construcción en 2015- si bien no se había desarrollado hasta ahora".

En este punto, ha recordado que "desde que llegamos al Gobierno, el presidente del Tribunal Superior de Justicia siempre nos insistió en la necesidad y en lo conveniente para la labor tan importante de la Administración de Justicia, tuvieran las condiciones óptimas para algunos aspectos, tales como las grandes vistas donde se necesita más capacidad de personas, para cuando hay tribunal por jurado y también para algunos actos institucionales".

Capellán ha destacado que con este salón "ampliamos las capacidades, los espacios, y mejoramos la infraestructura de referencia de la justicia de la Rioja como es este Palacio". Ha querido tener un reconocimiento para Manuel García Herreros, jurista de prestigio, nacido en San Román de Cameros a finales del siglo XVIII.

REIVINDICACIÓN ANUAL

Por su parte, Marca ha reconocido que este salón de actos "ha sido una reivindicación que ha estado escrita en nuestras diversas memorias anuales". De hecho, "cuando iba a solicitarlo, siempre les decía a los diferentes políticos lo mismo, que no era un salón para hacer dos actos al año, sino que queremos utilizarlo para celebrar juicios con jurado y juicios con múltiples intervinientes".

Ha recordado que en el Palacio de Justicia "solo había dos grandes escenarios para realizar este tipo de juicios que era la sala de bodas y la sala de vistas número 13, pero que tienen un aforo reducido, que se notó, por ejemplo, en tiempos de pandemia en la que se vio que era insuficiente, o también para la celebración de determinados juicios, como de criminalidad organizada en que el número de acusados y sus abogados era imposible que estuviesen dentro de la sala".

Ello hacía, ha reconocido, que "tuvimos que organizar algunos de esos juicios con los acusados en el pasillo, con un sistema de grabación y visualización directa e inmediata a través de un sistema streaming que les permitía ver lo que ocurría dentro de la sala".

Ahora, con este nuevo salón de actos se permite contar con mayor espacio, pero también contar con "una sala específica para el ejercicio del periodismo, anexa y con comunicación directa, y luego también una sala para los miembros del jurado". A ello, ha unido que "hay accesos independientes para los jueces y magistrados y también acceso independiente para el acusado o acusados que vengan presos o detenidos, que tienen un circuito interno específico que viene desde los calabozos de tal manera que no se tengan por qué mezclar con el público en general".

Marca ha indicado, finalmente, que era una "petición largamente demandada, pero que tenía que ser alguna vez sí, pero ha sido ahora; y por eso tengo que agradecer al Gobierno que ha hecho ese esfuerzo económico, técnico y luego esa decisión de aportar un poquitín más de dignidad y sobre todo operatividad a la Administración de Justicia en este salón de actos de este Palacio de Justicia".