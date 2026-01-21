Un nuevo sistema avanzado de comunicación en residencias de mayores permitirá "responder más rápido y cuidar mejor" - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las ocho residencias de personas mayores propiedad del Gobierno de La Rioja han implantado una nueva medida dirigida al bienestar y el cuidado de sus usuarios para "cuidar, acompañar mejor y favorecer a la prevención" de accidentes a través de un sistema avanzado de comunicación y monitorización usuario-profesional que refuerza la seguridad y calidad asistencial con el fin de "responder rápido y cuidar mejor".

Un nuevo modelo que permitirá acudir a las habitaciones de estos residentes de forma inmediata tras, por ejemplo, sufrir una caída, gracias a un sistema tecnológico que les avisa de forma instantánea a través de unos sensores que se encuentran dentro de la propia cama y que avisan al profesional de cada circunstancia compleja.

También hay unas alertas, a través de los pasillos, nuevas iluminaciones que ayudan al usuario a estar más seguro y al profesional "llegar antes". Todo, ha dicho la consejera de Salud y Servicios Sociales, María Martín, para seguir avanzando en la estrategia de cuidados libres de sujeciones. Gracias a las nuevas tecnologías "se puede trabajar más fácil".

Con este novedoso sistema, el Ejecutivo riojano ha dado un paso más en la mejora del cuidado de las personas mayores. Cuenta con una inversión que asciende a 1.748.316,46 euros financiado por los fondos Next Generation EU, refuerza la seguridad de los residentes, mejora su calidad de vida y facilita el trabajo diario de los profesionales.

A la presentación del nuevo sistema han acudido, además de la propia consejera, la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, y la directora de la residencia de personas mayores El Sol de Logroño, Belinda Manso, así como Tatiana Huerta, CEO de la empresa implantadora, Medicip Health, que han realizado una demostración práctica de los dispositivos y una jornada formativa dirigida a la plantilla.

El sistema se ha instalado, además de en El Sol, en todas las residencias públicas de La Rioja: Residencia de Calahorra, Residencia Ciudad de Arnedo, Residencia de Lardero, Residencia La Rioja (Albelda), Residencia Los Jazmines (Haro), Residencia Santa María la Real (Nájera) y la Residencia Nuestra Señora del Valle (Cenicero).

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL CUIDADO Y DE LAS PERSONAS

Durante la presentación, la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha subrayado que esta actuación "supone una mejora real y tangible en el día a día de nuestras residencias públicas, porque incorpora la última tecnología con un objetivo muy claro: cuidar mejor, llegar antes y acompañar más".

"Estos nuevos dispositivos permiten que las personas mayores se sientan más seguras y atendidas en todo momento, y al mismo tiempo facilitan el trabajo de los profesionales, optimizando tiempos y mejorando la organización de la atención", ha señalado Martín, quien ha destacado que "invertir en tecnología es invertir en calidad de vida y en dignidad".

La consejera ha puesto en valor el trabajo de los equipos humanos de las residencias de La Rioja, "profesionales que desarrollan su labor con una enorme vocación, con cercanía y con cariño, y que consiguen que las personas mayores se sientan como en su propia casa. Este sistema viene a apoyar y reforzar ese trabajo esencial que realizan cada día".

Además, ha destacado que, "este proyecto se alinea plenamente con nuestro modelo de Atención Centrada en la Persona y con la implantación de la filosofía Libera Care, libre de sujeciones. Incorporar tecnología que nos permita supervisar mejor, anticiparnos a los riesgos y responder con mayor rapidez es fundamental para cuidar respetando la autonomía, la dignidad y las preferencias de cada persona mayor".

"Esta actuación forma parte de una estrategia clara de modernización y transformación digital de los servicios sociales. Apostamos por herramientas que nos ayuden a ofrecer cuidados más humanos, personalizados y seguros, y que al mismo tiempo apoyen el trabajo diario de los profesionales, facilitando su labor y mejorando la calidad de la atención que prestamos en nuestras residencias públicas", ha dicho.

MEJORA DE LA ATENCIÓN DIARIA

En este mismo sentido, la directora de la residencia de personas mayores El Sol de Logroño, Belinda Manso, ha destacado el impacto positivo que tendrá esta herramienta en la atención diaria. "Para quienes trabajamos en las residencias, este sistema supone una ayuda muy importante en el día a día, porque nos permite saber antes qué necesita cada persona y responder con mayor rapidez y tranquilidad", ha señalado.

Manso ha subrayado además que "contar con esta tecnología mejora tanto la seguridad de los residentes como la organización del trabajo del equipo, y nos permite dedicar más tiempo a lo verdaderamente importante: el acompañamiento, el cuidado cercano y la atención personalizada".

El nuevo sistema de comunicación usuario-profesional permite que cualquier residente pueda avisar de forma inmediata al personal cuando lo necesite, tanto desde la habitación como desde el baño, mediante pulsadores sencillos y accesibles.

¿CÓMO FUNCIONA?

La llamada llega de forma instantánea a los dispositivos del personal (tablets, móviles o pantallas de control), identificando la habitación y el tipo de alerta, lo que posibilita una respuesta más rápida y eficaz. Además, el sistema registra digitalmente las atenciones realizadas, lo que permite analizar los tiempos de respuesta y seguir mejorando la calidad asistencial.

Entre los elementos instalados destacan los pulsadores de llamada junto a la cama y los tiradores de emergencia en los baños; las luces de pasillo que se activan ante una alerta para facilitar la localización rápida; las tablets en las habitaciones, integradas con sensores de cama que detectan incorporaciones para prevenir posibles caídas; las consolas de control y dispositivos móviles para el personal; y los sistemas de control de errantes, que alertan cuando una persona se aproxima a una zona no autorizada, permitiendo incluso la comunicación por voz.

Todo ello se integra en una red de fibra óptica de alta capacidad, que actúa como el "sistema nervioso" del centro residencial y garantiza una comunicación estable, segura y sin pérdida de velocidad, incluso en situaciones de máxima actividad.

Con la implantación de este nuevo sistema de monitorización y comunicación, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con unas residencias públicas más seguras, más humanas y mejor preparadas para responder a las necesidades actuales y futuras de las personas mayores, apoyando al mismo tiempo a los profesionales que las cuidan cada día.