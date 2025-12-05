Un nuevo sistema de fidelización del comercio permitirá a clientes ahorrar en compras con tarjetas físicas o digitales - FER

LOGROÑO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cercanía, cariño y ciudad. Las tres 'C' del comercio riojano se potenciarán más que nunca en Logroño y La Rioja, a partir de la próxima semana, gracias al nuevo sistema de fidelización que proponen desde FER Comercio para impulsar las compras en los locales minoristas.

A través de una tarjeta física o virtual, los ciudadanos podrán beneficiarse de un descuento del 2 por ciento -en compras superiores a 10 euros- en todos los establecimientos que participen en la iniciativa, 21 por el momento (20 de Logroño y 1 de Arnedo).

A partir del próximo día 10 de diciembre, a las 10,00 horas, los ciudadanos podrán adquirir esa tarjeta y los 1.000 primeros, además, contarán con 10 euros de regalo.

¿CÓMO CONSEGUIR LA TARJETA?

Para poder adquirir la tarjeta virtual (Apple Wallet y Google Wallet), los interesados deberán entrar ese día en la web: https://consumogusto.es/ y seguir los pasos indicados en la pantalla 'Registro Clientes'. Además, los comercios que quieran participar en esta iniciativa pionera también podrán darse de alta en dicha página.

Para aquellas personas que quieran contar con una tarjeta física deberán acudir a los establecimientos señalados y, tras rellenar unos datos básicos, podrán contar con ella.

Así lo han anunciado este viernes el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto al director general de Empresa, Amadeo Lázaro, el presidente de FER Comercio, Fernando Cortezón, y la secretaria general de FER Comercio, Adelaida Alutiz.

COHESIONAR AL COMERCIO MINORISTA

Fernando Cortezón ha explicado que con esta nueva herramienta se pretende cohesionar a todo el comercio minorista de La Rioja y tener sinergias entre todos ellos. Es un proyecto de comunidad autónoma que empieza en Logroño pero con visos de seguir creciendo.

El proyecto cuenta con una aportación inicial de 58.000 euros (50 por ciento del Gobierno riojano y el otro 50 por parte del Ayuntamiento). Además, y para los primeros 1.000 abonados, el Ayuntamiento de Logroño aporta un total de 10.000 euros más para esos bonos regalos de 10 euros que permanecerán activos durante 15 días. Si no se gastan en ese tiempo, el dinero irá a otros clientes según el orden de inscripción.

Una iniciativa que servirá, según ha explicado Cortezón, para seguir la estela de convertir a la ciudad en Capitalidad del Comercio Europeo.

PROYECTO ECONÓMICO, EMOCIONAL Y EXPERIENCIAL

Por su parte, el alcalde de Logroño ha reconocido que ésta es "una buena noticia para La Rioja que arranca en Logroño. Es un proyecto de naturaleza económica, emocional y experiencial. Una herramienta que facilita la compra y la fidelización al comercio y que permitirá crear y afianzar una red de comercio".

Pero, además, va más allá porque esta herramienta fortalece las tres grandes 'C' de nuestro comercio.

Con este sistema se mejorará la experiencia comercial "y esperamos que sean muchos los comercios que quieran adherirse". "Nosotros como ciudad obtenemos mejorar la actividad económica, afianzar el empleo, ampliar el circuito de visitantes y hacer más atractiva la ciudad". Además, ha dicho el alcalde, "nos ponemos a la vanguardia del circuito nacional y europeo del comercio".

COMERCIO, MOTOR DE VIDA EN PUEBLOS Y CIUDADES

En su intervención, Amadeo Lázaro ha destacado que el comercio es "motor de vida en pueblos y ciudades" y ahora se enfrenta a muchos retos "como cambios en el consumo, digitalización, alta burocracia, elevada competencia, despoblación, envejecimiento, grandes plataformas..." pero también cuenta con grandes fortalezas como la proximidad, la confianza o la atención personal.

Por eso, la fidelización comercial, con alicientes y experiencias, ayudarán a retener y ampliar la demanda.

"Queremos que los comercios de La Rioja se inscriban y que los clientes, el mismo miércoles puedan solicitar la tarjeta".

TARJETAS PERSONALIZADAS

La tarjeta se denomina 'Consumo gusto' porqu,e como ha destacado Adelaida Alutiz, "el comercio riojano con sumo gusto atiende a sus clientes. Puede inscribirse cualquier comercio y cualquier cliente podrá solicitar la tarjeta. Además, los clientes podrán escribir sus gustos en el momento de su inscripción para poder recibir información personal".

Como explica Alutiz, el dinero adquirido en cada compra superior a 10 euros se quedará en un monedero virtual. "Por ejemplo, si yo hago una compra de 100 euros se me acumularán 2 euros que se podrán canjear en cualquier comercio que participe en esta iniciativa".

"Será la primera vez que se usen los 'wallet' y desde la página web podrán ver sus movimientos, el saldo acumulado...". Ha indicado que el saldo acumulado tendrá la caducidad de un año.

También hay la posibilidad de adquirir una tarjeta regalo con la que cargar directamente el saldo que queramos y que la persona que lo reciba lo gaste en el establecimiento que quiera en un plazo de tres meses.

El funcionamiento, una vez obteniendo la tarjeta, es muy sencillo. Una vez realices la compra, solo con presentar tu tarjeta física o virtual ya estarás identificado y -a través de un código de barras o QR- se incluirá el dinero en tu monedero virtual.

Los comercios participantes, además de anunciarse en la web, tendrán un distintivo físico en el comercio. Hay un máximo de acumulación con artículos muy caros, que estará limitado a 5 euros. Los comercios participantes recibirán material identificativo y de apoyo: vinilos para escaparate, trípticos, tarjetas, tarjetas regalo y plantillas informativas.

El sistema está disponible para cualquier comercio minorista con CNAE o IAE de venta al por menor, sea o no socio de FER Comercio. La inscripción puede formalizarse a través de:

www.consumogusto.es www.comerciodelarioja.com (apartado "Tarjeta de Fidelización")

'CONSUMO GUSTO'

'Consumo Gusto' es un proyecto estratégico para reforzar el comercio de proximidad, modernizar sus herramientas y ofrecer al cliente un incentivo real y compartido entre toda la red de establecimientos riojanos.

Esta iniciativa genera actividad económica, impulsa el consumo local y beneficia a toda la ciudad, además de poner en valor que es un modelo sólido y escalable que favorece tanto a los comercios como a los consumidores.

La solicitud de tarjetas estará disponible a partir del miércoles, 10 de diciembre, a las 10h, momento en el que el sistema quedará operativo para el público general. Las campañas de difusión comenzarán de forma simultánea.