El número de parados baja en 383 personas en septiembre en La Rioja y sitúa la cifra total en 11.788

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja bajó en 383 personas el pasado mes de septiembre, un 3,15 por ciento menos respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 11.788, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 4.846 personas en septiembre en relación con el mes anterior (-0,2 por ciento) debido, sobre todo, al descenso del desempleo en la construcción y los servicios.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)