El número de parados sube en 34 personas en agosto en La Rioja y sitúa la cifra total en 12.171

LOGROÑO, 02 (EUROPA PRESS)

El número de desempleados registrados en las Oficinas de Empleo de La Rioja subió en 34 personas el pasado mes de agosto, un 0,28 por ciento más respecto al mes anterior. Esto situó la cifra total de desempleados en 12.171, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La tasa se sitúa en el 7,9 por ciento.

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 21.905 personas en agosto en relación con el mes anterior (+0,9%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró la mayor parte del aumento del desempleo tras el fin de muchos trabajos de verano.

En el caso de La Rioja, la tasa de paro se sitúa en el 7,9 por ciento, similar al mes anterior. En cuanto a la tasa interanual, hay 676 desempleados menos inscritos en el INEM que en agosto del año pasado, lo que supone un descenso del 5,26 por ciento con respecto a hace un ejercicio.

SUBIDA SOBRE TODO EN SERVICIOS E INDUSTRIA

Por sectores, se ha producido un aumento, sobre todo, en Servicios e Industria con 66 y 60 desempleados más, respectivamente, seguido, a mayor distancia, de Construcción con 3 parados más.

Por contra, el paro ha descendido en 50 personas en el colectivo de Sin Empleo Anterior y en Agricultura, con 45 inscritos menos.

De este modo, en general, de los 12.171 parados con los que cuenta La Rioja a final del mes de agosto, continúa siendo Servicios, con 7.918, el sector que mayor número de parados tiene, seguido de Industria, con 2.033, y de Agricultura, con 853.

A continuación, se encuentra el colectivo de Sin Empleo Anterior Construcción con 744, y cierra la lista Construcción con 623 desempleados.

MAYOR DESEMPLEO FEMENINO

Por sexo, las mujeres son mayoría en las listas del desempleo en La Rioja, con 7.421, mientras que la cifra de los hombres parados alcanza los 4.750. La gran mayoría, 11.340, son mayores de 25 años, mientras que 831 están por debajo de esa edad.

En cuanto a los parados extranjeros, la región cuenta con 2.107, con un descenso de 75 personas desempleadas con respecto al mes anterior, un 3,44 por ciento menos.

Mientras, en el cómputo interanual, ha bajado en 162 personas, un 7,14 por ciento menos. La mayor parte, 1.265, proceden de países extracomunitarios, mientras que 842 son de países de la UE.