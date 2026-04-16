La obra de Elsa Fernández Acha, ganadora del concurso de carteles de 'Crónica Najerense'

Cartel Crónica Najerense - CRÓNICAS NAJERENSES

LOGROÑO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Nájera. El pasado, late aquí' es el título del cartel que será la imagen de la 58 edición de 'Crónica Najerense', que se celebrará del 21 al 25 de julio de 2026. La obra es de Elsa Fernández Acha, una joven de la propia localidad y estudiante de 2º curso en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja -ESDIR-.

Ha competido con otros proyectos llegados de diferentes puntos de la geografía española (Murcia, Euskadi y por supuesto de La Rioja), y obtendrá un premio de 500 euros.

La ganadora, además de manifestar una inmensa alegría, señala que tras los primeros bocetos se decidió por utilizar la técnica de la ilustración, además de porque le gusta, por darle un toque más festivo.

"La Crónica además de una representación histórica es una fiesta en la que participa todo un pueblo", manifiesta.

El cartel ha sido elegido por su originalidad y por tener una visualidad muy adecuada. Impacta, ya que desde el primer vistazo tienes claro que se trata de 'La Crónica', además, invita a mirarlo con calma para descubrir los detalles, los diferentes personajes, cuadros...

El uso de la técnica conocida como 'faceless' o arte sin rostro, le otorga un toque de actualidad a una recreación histórica que este año alcanzará su quincuagésima octava edición. El objetivo de conseguir un cartel con alma, con fuerza, de esos que atrapan a primera vista se ha conseguido.