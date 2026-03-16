Las obras de ampliación del Centro de Salud de Calahorra avanzan "para reforzar la atención sanitaria" - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, María Martín, ha visitado este lunes, día 16, las obras de ampliación del Centro de Salud de Calahorra, una actuación estratégica para reforzar la Atención Primaria en La Rioja Baja y mejorar la calidad asistencial que reciben los ciudadanos.

Durante la visita, Martín ha destacado el avance de los trabajos y la importancia de esta ampliación para una zona básica de salud que atiende a miles de ciudadanos de Calahorra y su comarca. "Es una buena noticia ver cómo avanzan las obras. Este Centro de Salud atiende a más de 33.000 usuarios, y el hecho de duplicar su superficie permitirá ofrecer una asistencia de mayor calidad, mejorar la atención a los pacientes y facilitar también el trabajo de los profesionales".

La consejera ha subrayado que el nuevo edificio posibilitará ampliar servicios y mejorar los espacios destinados tanto a la atención sanitaria como al trabajo de los profesionales. "En estas tres plantas se duplicará la capacidad actual del centro y se incorporarán consultas de salud mental, salud bucodental, espacios para rehabilitación, consultas de matrona y nuevas áreas para los profesionales. Todo ello contribuirá a que este centro sea un referente para los usuarios de Calahorra y su comarca".

Martín también ha recordado que esta actuación forma parte de la planificación del Gobierno de La Rioja para modernizar las infraestructuras sanitarias y reforzar la Atención Primaria. "La inversión es de 5,4 millones de euros, enmarcada en el Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad. Calahorra es la segunda ciudad de la comunidad y esta ampliación era una de las necesidades más importantes". La consejera ha señalado que el objetivo es que las obras puedan concluir en los próximos meses.

Durante la visita, la consejera ha estado acompañada por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, el gerente del SERIS, Luis Ángel González, la gerente de Atención Primaria del SERIS, Begoña Ganuza, el gerente autonómico de Tragsa, Iñaki Arbizu y el arquitecto del proyecto, Pablo San Juan, entre otras autoridades.

ASPECTOS TÉCNICOS

Por su parte, el arquitecto del proyecto, Pablo San Juan, ha explicado los aspectos técnicos del nuevo centro que incorporará nuevos espacios asistenciales y servicios especializados distribuidos en varias plantas.

En la planta baja se ubicará una nueva área de fisioterapia, que contará con consulta, espacio de rehabilitación y vestuarios. Asimismo, se habilitará una nueva zona destinada a urgencias, dotada de recepción, sala de espera, tres consultas, sala de observación y sala de curas. El personal del centro dispondrá también de un área propia con sala de estar y cuatro dormitorios, además de los espacios necesarios para albergar una base de ambulancias.

La primera planta se destinará a la atención en salud bucodental, con tres consultas; a la consulta de matrona, que dispondrá de dos consultas y un área específica para actividades de preparación al parto; y a un espacio con cuatro consultas polivalentes. En la segunda planta se ubicarán, además de las dependencias administrativas, ocho consultas destinadas a salud mental y una sala para la realización de terapias grupales.

La planta sótano albergará las salas de instalaciones y los espacios de almacenamiento. Todas las plantas del edificio contarán con los correspondientes aseos para uso público y para el personal del centro.

El edificio se ha proyectado, además, con posibilidad de ampliación futura, ya que la estructura ha sido preparada para permitir la incorporación de una tercera planta. La liberación de espacios dentro del edificio existente permitirá ampliar consultas de medicina de familia, pediatría y enfermería.

El Centro de Salud de Calahorra atiende actualmente a más de 33.000 usuarios de la zona básica de salud, que incluye la propia ciudad y otros municipios del entorno como Autol, Pradejón, El Villar de Arnedo y Tudelilla.