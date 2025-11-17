Ocho jóvenes de la comarca de Calahorra participan en el Intercambio Juvenil "Seeds in Motion" en Palermo - CONSEJO JUVENTUD CALAHORRA

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra continúa ofreciendo oportunidades únicas a los jóvenes de la comarca, en esta ocasión participando en el proyecto internacional "Seeds in Motion", que se está desarrollando del 13 al 19 de noviembre en Palermo, Sicilia (Italia).

Este intercambio juvenil está permitiendo vivir a los participantes una experiencia internacional inolvidable, combinando talleres interactivos, actividades prácticas y visitas a proyectos de sostenibilidad, donde podrán aprender sobre permacultura y prácticas medioambientales innovadoras que enriquecerán su conciencia ambiental.

Los ocho jóvenes participantes de la comarca de Calahorra están compartiendo experiencias con jóvenes de Italia y Hungría, donde participan activamente en debates y actividades sobre medio ambiente y ciudadanía. Una semana llena de aprendizaje, diversión y crecimiento personal que seguro trascenderá en todos los participantes.

El CJCC anima a todos los jóvenes a aprovechar este tipo de experiencias, que fomentan la creatividad, la cooperación internacional y la participación activa en la construcción de un mundo más sostenible.

Desde el área internacional del CJCC animamos a todos los jóvenes a conocer los intercambios que vamos a desarrollar durante el año 2026 y a conocer el Cuerpo Europeo de Solidaridad, ambas propuestas gestionadas por nuestra entidad y que cuentan con el apoyo del Instituto Riojano de la Juventud.