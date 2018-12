Ocón (PSOE): "Los presupuestos de Ceniceros para el 2019 son la justificación de un fracaso, el final de una etapa"

Publicado 13/12/2018 14:11:13 CET

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE La Rioja y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de La Rioja, Francisco Ocón, ha señalado este jueves que el proyecto de Ley de Presupuestos de La Rioja para el año 2019 del Gobierno de Ceniceros y "todos los fuegos de artificio que ha montado sobre ellos el PP en las últimas semanas" solo es la "justificación de un fracaso, el final de una etapa y el epílogo de un proyecto acabado".

El proyecto de Ley de presupuestos del Gobierno de La Rioja entró en el Parlamento el 14 de noviembre, hace un mes, y hoy "ni siquiera se sabe la fecha del debate de las enmiendas a la totalidad que han presentado los tres grupos que son la mayoría del pleno", ha criticado Ocón en rueda de prensa.

En el Parlamento "vamos a estar un mes y medio para discutir" el proyecto de Ley de Presupuestos de Ceniceros, lo que supone que el Parlamento de La Rioja "esté practicante paralizado porque no se pueden hacer plenos ordinarios, ya que tienen preferencia los presupuestos, y no hay control al Gobierno en los plenos", ha denunciado el portavoz adjunto socialista.

El Presupuesto para el año 2019 es la "coherencia de Ceniceros", ya que es "idéntico" al del año 2016, 2017 y al del año 2018. Años en los que "La Rioja ha sido la Comunidad Autónoma española que menos ha crecido en esos años, y algo ha tenido que ver la acción del Gobierno de Ceniceros y sus presupuestos".

Esta es la "realidad incontestable y el principal responsable es Ceniceros", al que "no se la ha escuchado todavía ningún atisbo de autocrítica". "La Rioja es la Comunidad Autónoma con menos PIB que nadie, menor producción industrial que ninguna otra Comunidad y la región donde se generan menos empresas del país", ha recordado Ocón.

Y ante todo esto, el Gobierno de La Rioja planteó, en el mes de junio, su "proyecto estrella para la generación de empresas, la reforma de la Ley de la ADER para la generación de planes industriales estratégicos para la región", ante lo que el PSOE "pusimos todo de nuestra parte para llevarlo adelante", y ahora, a mediados de diciembre, "no sabemos dónde está este proyecto de ley".

También conocido estos días que La Rioja ha sido la Comunidad en la que más ha descendido la natalidad de toda España y es que "cuando llevamos tanto tiempo creciendo tan poco y siendo los peores, esto se termina notando y la gente ve pocas posibilidades de futuro", ha advertido.

Ninguno de estos indicadores "parece hacerle ver" a Ceniceros, ni a su Gobierno, los ¡índices de alerta que se están planteando, somos los que menos crecemos, los que tenemos más baja la natalidad, tenemos el menor crecimiento industrial del país, y los que menos empresas generamos y tenemos proyectos de ley para general actividad empresarial aparcados y el responsable solo es Ceniceros", ha señalado.

Ocón se ha preguntado que, ahora que la despoblación "ocupa mucho espacio" en los discursos de Ceniceros, "¿qué ha hecho realmente el Gobierno estos tres años?, absolutamente nada, palabrería y anuncios que no han tenido resultado en estos años".

En el discurso de investidura de Ceniceros de 2015 no hubo "ninguna línea" dedicada al problema de la despoblación, para él "no existía el problema", que "no es único de La Rioja", pero nos afecta de forma especial porque no se produce solo en el medio rural, sino en toda la región, ya que afecta también a la mayoría de las cabeceras de comarca y a Logroño, es un problema de región".

"Cuando las cosas le van mal, Ceniceros y el PP se suelen buscar un enemigo exterior", y ha recordado Ocón que hace un año, cuando las Diputaciones forales vascas anunciaron la rebaja del impuesto de sociedades, "el Gobierno de Ceniceros tras anunciar que acudirían a los tribunales, no han hecho nada".

El PSOE "no va a ser cómplice de un Gobierno que ha llevado a la Comunidad a esta situación", en una legislatura en la que Ceniceros "ha demostrado su profunda incapacidad para dirigir los destinos de esta región".

El camino de Ceniceros "ha sido un pasar por el Gobierno, él ni iba a ser presidente ni lo esperaba, por lo que La Rioja no se merece un presidente como Ceniceros". El gobierno del PP "está agotado" y el PSOE "va a luchar desde aquí a las elecciones de mayo "para que los riojanos y riojanas sean conscientes de que "esta región tiene potencialidad y futuro", pero necesita al frente alguien que tenga "ambición de Comunidad, algo de lo que carece el actual presidente", ha finalizado.