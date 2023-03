Octubre Corto abre plazo de inscripción para presentar trabajos a competición en su edición número 25

LOGROÑO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Octubre Corto, Festival de Cine de Arnedo en La Rioja ha presentado las bases para participar en su 25 edición que tendrá lugar entre los días 19 al 28 de octubre.

El ámbito es nacional y está abierto a todos los productores y realizadores de cortometrajes que posean los derechos sobre las obras que presentan. Aunque el tema es libre, no podrán presentarse películas con carácter turístico o publicitario.

Se podrán presentar al certamen películas de producción y/o dirección española cuya fecha de realización no sea anterior al 1 de enero de 2022 y que no hayan sido inscritas en ediciones anteriores de Octubre Corto. La duración máxima de los cortometrajes no excederá los 30 minutos. Cada autor podrá presentar el número de cortometrajes que desee.

Los cortometrajes tendrán que inscribirse en una de estas tres categorías: ficción, animación o documental. La inscripción se realizará cumplimentando todos sus apartados obligatorios, a través de la plataforma festhome.com en la dirección https://festhome.com/f/octubrecorto Cualquier duda o consulta será atendida en los correos electrónicos: support@festhome.com o info@octubrecorto.com

Los gastos de inscripción deberán abonarse en el momento de la inscripción en la web y correrán íntegramente a cargo de quien la efectúe.

Para presentarse a la sección oficial, será necesario acreditar que el cortometraje está inscrito en el ICAA. Las películas que sean seleccionadas deben enviar un enlace de descarga del cortometraje en formato DCP al siguiente correo electrónico: sara@octubrecorto.com

Las películas inscritas pasarán a formar parte de la Filmoteca de Octubre Corto y se autoriza la consulta privada de las mismas con fines educativos o de investigación. Los premios a mejor cortometraje de ficción y documental califican para los Premios Goya.

El plazo de inscripción de los cortometrajes para participar en la Sección Oficial en cualquiera de sus tres categorías: ficción, animación o documental, finalizará el 31 de mayo de 2023.

CORTOS RIOJANOS.

La Sección Cortos Origen Rioja está abierta a todos los cortometrajes rodados en La Rioja y también, a aquellos trabajos en los que un riojano tenga un papel destacado en el equipo (director, productor, actor, director de fotografía, director de arte...). Tendrá que acreditarse mediante la presentación del DNI del riojano en cuestión.

La inscripción se realizará cumplimentando todos sus apartados obligatorios, a través de la plataforma festhome.com en la dirección https://festhome.com/f/octubrecorto

El plazo de inscripción para participar en la Sección Cortos Origen Rioja se cierra el 31 de mayo de 2023.

La Sección Realidades está dedicada a cortometrajes de temática social y podrán participar en ella todos los cortometrajes inscritos en cualquiera de las categorías del festival.

SELECCIÓN.

Un comité de selección se encargará de elegir, entre todas las películas presentadas, aquellas obras que competirán en Octubre Corto. La organización del certamen establecerá el orden y la fecha de exhibición de cada película, reservándose el derecho a cambiar la fecha de proyección en función de las necesidades del certamen. Los fallos del comité de selección serán inapelables.

Las obras seleccionadas podrán ser proyectadas en pases que Octubre Corto programa durante el año, en diferentes localidades. Para promocionar el festival.

Si la película es seleccionada, se le notificará antes de la rueda de prensa oficial. Seguidamente los seleccionados deberán enviar tanto un enlace de descarga del cortometraje en su formato de exhibición (DCP) como un enlace de descarga en formato FULL HD 1920X1080 .mov o .mp4. El no cumplimiento de estos requisitos puede implicar la exclusión de la obra.

Un Jurado, formado por profesionales del sector, decidirá los premios entre los cortometrajes seleccionados para la Sección Oficial, comprometiéndose sus miembros a guardar reserva sobre sus decisiones hasta después de la entrega oficial de premios y clausura del festival. El fallo del jurado será inapelable.

Los productores de los cortometrajes seleccionados autorizan la utilización de las obras y renuncian a los derechos de autor para cualquier actividad relacionada con Octubre Corto. Las obras de producción española no habladas en castellano deberán estar subtituladas en este idioma.

Dos miembros de cada cortometraje, previa comunicación, serán invitados al día del pase del cortometraje, corriendo el festival con los gastos de alojamiento. Los cortometrajistas premiados serán invitados por el festival a la entrega de premios, corriendo el festival con los gastos de desplazamiento y alojamiento.

Todos los participantes aceptan íntegramente estas bases, así como la resolución tomada por la organización sobre cualquier problema surgido y no recogido en dichas bases. La organización se reserva el derecho de modificar las bases del concurso, parcial o totalmente en cualquier momento, previo aviso.

PREMIOS SECCIÓN OFICIAL.

Premio Callaghan Adaptaction al mejor cortometraje de ficción. 2.000 euros y trofeo Aborigen. Calificación para los Premios Goya.

Premio Ofimar al mejor cortometraje de animación. 500 euros y trofeo Aborigen.

Premio Transportes Josean al mejor cortometraje documental. 500 euros y trofeo Aborigen. Calificación para los Premios Goya.

Premio del público Victoria Restauración al cortometraje más popular. 1.000 euros y trofeo Aborigen.

Premio Etilisa al cortometraje a la mejor dirección. 500 euros y trofeo Aborigen.

Premio LRFC a la mejor interpretación femenina. 500 euros y trofeo Aborigen.

Premio Onvinilo a la mejor interpretación masculina. 500 euros y trofeo Aborigen.

Premio Febrero es pública, al mejor Guion. 500 euros y trofeo Aborigen.

Premio Asociación de Comercio y Hostelería de Arnedo a la mejor fotografía. 500 euros y trofeo Aborigen.

Premio Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica al mejor cortometraje de sostenibilidad. 500 euros y trofeo Aborigen.

Premio IRJ. Otorgado por el Jurado Joven Riojano. Trofeo Aborigen y distribución para festivales.

Premio del público Bodegas Ontañón al cortometraje riojano más popular. 500 euros y trofeo Aborigen.

Premio del público Cáritas al cortometraje más popular 500 euros y trofeo Aborigen.