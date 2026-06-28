Un odontólogo riojano, entre los seis ganadores mundiales del concurso internacional Mega'Mind 2026 - MEGA'MIND

LOGROÑO 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El odontólogo riojano, Miguel Murua, ha sido elegido como uno de los seis ganadores mundiales de Mega'Mind 2026, una competición internacional organizada por MegaGen Implant en la que participaron 401 profesionales de la odontología de diferentes países.

El certamen comenzó con 401 candidatos, de los cuales 68 accedieron a la fase continental. Posteriormente, 20 profesionales lograron clasificarse para la final internacional, celebrada en Toronto, donde finalmente seis fueron proclamados ganadores.

Murua participó en la final con la presentación 'All-on-X Revolution. Precision and Effective Results', centrada en la rehabilitación completa con implantes y en la aplicación de protocolos digitales para lograr tratamientos más precisos, predecibles y eficaces.

Durante el proceso se valoraron la complejidad del caso clínico, la planificación, el criterio diagnóstico y terapéutico, la documentación, la innovación aplicada, los resultados obtenidos y la capacidad de comunicación ante un jurado internacional.

Además del reconocimiento obtenido, la ciudad elegida para la final tuvo un significado especial para el odontólogo riojano. Toronto ocupa un lugar destacado en la historia de la implantología moderna por haber acogido en 1982 una de las conferencias más influyentes en la consolidación científica de la osteointegración.

"Como implantólogo, recibir este reconocimiento en Toronto tiene un significado muy especial. En esta ciudad se celebró en 1982 una conferencia que marcó un antes y un después en la historia de la osteointegración y de la implantología moderna. Poder compartir escenario con algunos de los clínicos y pioneros que ayudaron a construir esa historia ha sido uno de los mayores honores de mi carrera profesional. Más allá del premio, me llevo la experiencia de haber aprendido y compartido momentos con personas que han influido en la evolución de nuestra profesión durante décadas", señala Miguel Murua.

La final de Mega'Mind se celebró el 19 de junio en Toronto, coincidiendo con el inicio del 19.º Simposio Internacional de MegaGen, desarrollado del 19 al 21 de junio en el Metro Toronto Convention Centre. El encuentro reunió a profesionales de distintos países para abordar la evolución de la implantología, los flujos digitales, la precisión quirúrgica y los avances que marcarán el futuro de esta disciplina.

Los otros cinco ganadores de Mega'Mind 2026 fueron los doctores Adel Hamdani, JungJu Kim, Sebastian Beisel, Tarek Diwan y Zhouyu Ding.

Miguel Murua dirige en Logroño la Clínica Dental Miguel Murua, especializada en implantología, cirugía guiada, rehabilitación oral y odontología digital.

SOBRE CLÍNICA DENTAL MIGUEL MURUA

Clínica Dental Miguel Murua es una clínica odontológica ubicada en la calle María Teresa Gil de Garate 6, en Logroño, especializada en tratamientos de odontología avanzada. Su modelo de trabajo combina planificación digital, tecnología, especialización clínica y atención personalizada, con especial dedicación a la implantología, la cirugía guiada y las rehabilitaciones orales complejas.