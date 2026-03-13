La Oficina de Empleo de Logroño vuelve a atender a los usuarios en la calle Presidente Leopoldo Calvo Sotelo

LOGROÑO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

A partir del próximo lunes, 16 de marzo, la Oficina de Empleo de Logroño, ubicada en la calle Presidente Leopoldo Calvo Sotelo 27-29, volverá a abrir sus puertas tras la finalización de las obras de reforma y ampliación que se han ejecutado en estas dependencias durante los últimos meses.

El horario de atención al público es de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas, con cita previa a través del teléfono 941291900 o en la página web del Gobierno de La Rioja: https://web.larioja.org/citaprevia/empleo

Las obras han permitido reformar y ampliar la Oficina de Empleo de Logroño y la Oficina de Prestación del SEPE, con dos locales continuos, para crear un único espacio que permite la integración de ambos departamentos.