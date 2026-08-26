La Oficina de Turismo de Arnedo acoge la exposición del Concurso de Fotografía 'El Rioja y los 5 Sentidos'

Exposición 'El Rioja y los 5 sentidos' - FUNDACION CAJA RIOJA

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Turismo de Arnedo en el edificio Nuevo Cinema alberga hasta el 5 de septiembre la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía sobre Vino 'El Rioja y los 5 Sentidos', impulsado por el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, en colaboración con Fundación Caja Rioja y la Agrupación Fotográfica de La Rioja. Puede visitarse de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 16,30 a 18,30 horas, y los domingos de 10 a 13 horas.

El certamen recibió en la última edición un total de 672 imágenes realizadas por 240 fotógrafos de 20 países; las obras ganadoras y una selección de las imágenes participantes pueden visitarse en Arnedo.

La obra 'La Dama', de Araceli Avilés, de Málaga, obtuvo el primer premio dotado con 1.600 euros. El segundo premio, de 900 euros, fue para la obra 'Diálogo entre Vides', del jerezano Francisco Javier Domínguez; mientras que el tercero, de 600 euros, para Michele Macinai, de Italia, por su obra 'Tuscan Golden Sunrise 19'.

El Premio Especial #productoriojano, dotado con 600 euros, y con el que se pretende generar de forma explícita imágenes en las que el vino comparta protagonismo con los productos agroalimentarios de La Rioja y su culinaria o gastronomía, recayó en la obra 'Peras al vino tinto', de Ramiro Sáenz, de Logroño.