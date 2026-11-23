Oftalmólogos y gestores sanitarios analizan los resultados de la atención oftalmológica robotizada del Hospital de Calahorra - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La experiencia del Hospital Universitario de Calahorra con el sistema de atención oftalmológica robotizada DORIA, que ha permitido reducir un 90 por ciento la lista de espera para el cribado oftalmológico y atender a 6.000 pacientes desde octubre de 2025, ha centrado una jornada de trabajo que ha reunido en La Rioja a cerca de medio centenar de especialistas y gestores sanitarios de hospitales de toda España.

El Hospital Universitario de Calahorra fue el tercero en España en disponer de esta herramienta, dentro de la apuesta del Servicio Riojano de Salud por impulsar este centro y dotarlo de tecnología sanitaria de última generación.

Su pues en marcha ha contribuido a que actualmente, la demora para acceder a este cribado oftalmológico se sitúe en 20 días.

En la actualidad, el hospital riojabajeño comparte el uso de esta tecnología con otros centros sanitarios de referencia, como el Hospital Puerta de Hierro (Madrid), La Fe (Valencia), Marqués de Valdecilla (Cantabria) y Virgen del Rocío (Sevilla), que posteriormente han sumado a su cartera de servicios esta atención oftalmológica robotizada.

Jefes de los servicios de Oftalmología de estos y otros hospitales de toda España, especialistas clínicos y responsables de gestión compartieron, en una jornada técnica celebrada el pasado viernes, en Logroño, sus experiencias sobre una herramienta cada vez más consolidada que ha suscitado un gran interés como apoyo al diagnóstico oftalmológico.

Su funcionamiento se basa en imágenes de alta resolución de las estructuras internas del ojo que son analizadas con IA y posteriormente valoradas en remoto por un oftalmólogo.

Esta combinación de IA más Teleoftalmología resulta un procedimiento contrastado y de especial interés en un contexto general de escasez de profesionales sanitarios.

Este primer cribado permite diferenciar los casos leves, que en su mayoría pueden corregirse mediante gafas u otras soluciones ópticas, de aquellos que presentan patologías más graves o urgentes y requieren una atención prioritaria.

Tras la valoración realizada por el oftalmólogo a distancia, los pacientes que lo precisan son derivados a una consulta presencial.

El paciente que es atendido con el DORIA recibe en su app de Rioja Salud un informe con el diagnóstico inicial emitido por el teleoftalmólogo en un máximo de 15- 20 días desde la realización de las pruebas optométricas.