Olof Sandstom, Arsys: "La IA no va a hacer nada que tú no le permitas que haga"

El vicepresidente de Operaciones Técnicas y Plataforma del Grupo Ionos, Olof Sandstom, enseña el centro de datos a los periodistas - ARSYS

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Operaciones Técnicas y Plataforma del Grupo Ionos, al que pertenece la riojana Arsys, Olof Sandstom, ha señalado: "La Inteligencia Artificial no va a hacer nada que tú no le permitas".

En su treinta aniversario, Arsys ha reunido a medios de comunicación tanto locales como nacionales para abrirles su centro de datos y mostrar el proceso de un proyecto que comenzó, ha recordado Sandstom, cuando había quien preguntaba qué era un correo electrónico.

Fue, también, un proceso "disruptivo" en el que había quienes les decía que era una "locura" hacer un centro de datos en Logroño, en vez de apostar por ubicarlo en ciudades como Madrid o Barcelona. Pero lo hicieron en el año 2009 y ha seguido creciendo.

"Fuimos de los pioneros en el mundo de cloud", o computación en la nube, "pero nunca habíamos visto una irrupción tecnológica tan irruptiva como la que supone la IA generativa ahora mismo", ha explicado.

Sobre todo, ha dicho, "porque no es algo que ofrezca nuevas oportunidades y un mundo nuevo a las áreas técnicas sólo; lo ofrece a todas las compañías en todos los niveles".

"Esto no es algo que valga para empresas de tecnología; vale lo mismo para una empresa de tecnología que para cualquier empresa de cualquier sector; vale lo mismo para un departamento técnico que para un departamento financiero, un departamento comercial, un departamento de atención al cliente", ha relatado.

Por eso, ha considerado, las empresas tienen que "transformarse" y, en el caso de Arsys, se ha puesto en marcha un Plan de Transformación en tres pilares: inteligencia artificial, cloud, "que siempre ha sido uno de los fuertes" de la empresa riojana y soberanía digital.

USAR BIEN LA TECNOLOGÍA

Para Sandstom, "se trata simple y llanamente de utilizar bien la tecnología" y, por eso, ha rechazado que se pueda tener miedo a la Inteligencia Artificial, considerando que los recelos que hay ahora son los mismos que había en el año 2.000 a Internet.

Ha considerado que el "reto" de la Inteligencia Artificial no es "muy diferente de los retos que han supuesto otras tecnologías". Y es que, ha dicho, "se trata simple y llanamente de saber qué es lo que estás haciendo".

"Eso que se cuenta de que, de repente, se vuelve loca y empieza a hacer cosas que nadie le ha pedido es como si tú coges a un administrador de sistemas lo sueltas delante de un teclado y le dices, haz lo que quieras, por tanto, ese tipo de controles son los mismos que hay que poner en la IA", ha explicado.

La diferencia es que la IA es "más democrática", porque "hasta su aparición para desarrollar un programa tenías que ser programador" y, ahora, "cualquiera, entre comillas, puede hacerlo" y eso "es un riesgo".

Pero, "para la gente que sabe, la gente que está acostumbrada a trabajar, sabe cómo poner esos límites" a la Inteligencia Artificial.

NACIMIENTO DE ARSYS

En el verano de 1996, dos amigos de la infancia pusieron en marcha Arsys en Logroño, con la idea de que las empresas españolas necesitaban no tecnología, sino alguien en quien confiar.

La compañía pivotó su modelo de negocio hacia el registro de dominios y el alojamiento web. Hasta el año 2009, estuvo ubicada en la calle Chile y, desde entonces, opera en su centro de datos de La Portalada, con 6.000 metros cuadrados y un diseño modular en cuatro salas.

Desde 2013, Arsys forma parte del Grupo Ionos. Las salas de sus centros de datos cuentan con 20.000 servidores y cuentan con más de 250.000 clientes en toda España.

El CPO de Arsys y miembro del Consejo de Administración, Miguel Martínez, ha explicado: "Llevamos treinta años adaptándonos al negocio, a las necesidades de nuestros clientes y ayudándoles desde el principio que ofrecíamos conectividad, luego presencia web, posteriormente fuimos el primer proveedor cloud europeo y, finalmente, ahora estamos dando soluciones de Inteligencia Artificial".