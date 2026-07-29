La ONCE logra 27 puestos de trabajo para personas ciegas durante 2025

Informe Valor Compartido de la ONCE - ONCE

LOGROÑO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la ONCE en La Rioja, Belén González, ha informado hoy de que esta entidad logró 27 puestos de trabajo para personas ciegas durante el año 2025 en La Rioja, de los que 24 fueron para vendedores de cupones de esta entidad.

En rueda de prensa, ha trasladado cómo el Grupo Social ONCE cerró el ejercicio 2025 alcanzando los 80.000 profesionales en plantilla, lo que le sitúa como el tercer máximo empleador en España.

En La Rioja suma 411 trabajadores y trabajadoras. El Grupo incluye así en el mercado laboral a 47.000 personas con discapacidad (59 por ciento de la plantilla) y 33.000 sin discapacidad, demostrando, ha destacado, un modelo de inclusión global que, además, incorpora a 36.000 mujeres, el 45 por ciento del total.

Durante 2025, el Grupo Social ONCE sumó 2.642 nuevos puestos de trabajo netos (en pleno proceso de rejuvenecimiento de la plantilla), con un ritmo de crecimiento del empleo de un 3,4 por ciento, claramente por encima de la media estatal, que fue del 2,7 por ciento (fuente INE). En La Rioja se crearon 27 empleos.

Por otro lado, el presidente del Consejo Territorial, Javier Muñoz, ha resaltado el esfuerzo "importante" que realiza la ONCE "en accesibilidad y divulgación para convencer a diseñadores, desarrolladores y otros expertos que es posible una tecnología para todos y todas".

Ha apuntado que el braille se inventó casi cuatro siglos después de la imprenta y, durante ese tiempo, las personas ciegas estuvieron "en la oscuridad". Algo, ha entendido, que no puede pasar con el acceso a las nuevas tecnologías.