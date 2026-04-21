La ONG ACCEM califica el proceso de regularización como "una oportunidad única" que también luchará contra la trata

Jornada sobre trata de seres humanos - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La represente de la ONG ACCEM en La Rioja, Olga Aguilar, ha definido el proceso de regularización de migrates como "una oportunidad única", también para luchar contra la trata de personas, que "va a ser buena para la sociedad en general".

Aguilar ha participado en la 'Jornada sobre trata de seres humanos', que ha inaugurado esta mañana la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, y en la que han participado representantes de la Fiscalía, Policía Nacional, Guardia Civil, Inspección de Trabajo, Médicos del Mundo y Oficina de Asistencia a la Víctima del Delito, entre otros.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha valorado de forma "muy favorable" el proceso de regularización en el que está inmersa España "porque va a ayudar, evidentemente, a mejorar las condiciones de vida de personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad debido a su situación administrativa irregular".

"El poder regularizar a todas las personas va a ser no sólamente bueno para las personas migrantes que viven aquí, sino que también va a ser bueno para la sociedad en general; y sin duda alguna es un aspecto muy positivo que va a ayudar para la cohesión social", ha visto.

Con respecto a la jornada de hoy, ha explicado que el "compromiso" de esta entidad es que "sea el punto de partida para constituir la Mesa de Trata de Seres Humanos en La Rioja".

La delegada del Gobierno también ha valorado la celebración de esta jornada y es que "estamos hablando", ha dicho, "de personas, de un delito que atenta contra los derechos humanos, contra la dignidad de las personas".

CRECE LA EXPLOTACIÓN LABORAL

Ha visto "fundamental" que funcionarios, Guardia Civil y Policía Nacional puedan tener formación en encuentros como el de hoy ante una situación que, ha señalado, "cambia constantemente" y se "utilizan nuevas técnicas".

A este respecto, Aguilar ha indicado que la trata afecta a mujeres, a niños, niñas, hombres, a personas transgénero "y adopta múltiples formas de explotación".

Así, "la más conocida es la explotación sexual, pero también se manifiesta la explotación laboral, la mendicidad infantil, los matrimonios forzados, el tráfico de órganos, entre otras".

"Hoy sabemos que la trata con fines de explotación laboral ha crecido de manera sostenida hasta situarse en el mismo nivel que la explotación sexual", ha trasladado.

De este modo, "las formas de explotación se diversifican, se hacen más invisibles y se insertan en sectores cada vez más amplios de nuestra sociedad".

Ha sumado que "las redes de trata, así como sus métodos de captación y de explotación, evolucionan más rápido que los propios sistemas de protección".

MESA DE LA TRATA

En este marco, la Mesa de la Trata puede ser "un espacio que permita aunar sinergias para mejorar la detección temprana de las víctimas, garantizar una atención ágil y eficaz y activar recursos especializados que ayuden a generar a los profesionales conocimiento e impulsar la sensibilización social ante este fenómeno".

ACCEM comenzó a trabajar en La Rioja en enero del 2024 con un programa de ayuda humanitaria, dando acogida a familias hispanogazatíes que llegaban a la Comunidad de La Rioja.

Fue en septiembre del 2024 cuando comenzó a gestionar plazas de acogida para personas solicitantes de protección internacional que, en la actualidad, gestiona 42 plazas. Además, ha intervenido ya en dos operaciones contra situaciones de explotación laboral.