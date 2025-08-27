Ontañón Familia presenta los Rituales de Verano en su Templo del Vino

LOGROÑO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Bodegas Ontañón Familia invita a los amantes del vino a descubrir una experiencia única este verano con los Rituales de Verano en el Templo del Vino, una celebración que fusiona el arte enológico, los sentidos y la magia del verano en una visita a bodega inolvidable.

Bajo la inspiración de Ariadna, diosa que simboliza la conexión con la tierra, el sol y los frutos, esta experiencia sensorial trasciende lo cotidiano. Cada sorbo de vino cuenta una historia, cada aroma despierta memorias dormidas, conectando a los visitantes con la esencia misma de la cata. Los Rituales de Verano están diseñados para envolver a los participantes en un viaje olfativo a través de los vinos más representativos de Ontañón, incluyendo el emblemático Ontañón Gran Reserva, acompañado de notas sutiles, intensas y frescas que evocan la vitalidad de la temporada.

Esta experiencia se completa con una selección de tapas veraniegas, cuidadosamente elaboradas para reflejar la luminosidad y los sabores de la estación, creando una armonía perfecta entre el paladar y el entorno. Más que una simple degustación, los Rituales de Verano son un acto de conexión con la naturaleza, el origen del vino y el placer de los sentidos.

