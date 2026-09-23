Oreja para Luque y Jiménez en un final anodino de la feria de San Mateo de Logroño

El torero Borja Jiménez en un momento de su actuación en San Mateo en Logroño - BMF TOROS

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diestros sevillanos Daniel Luque y Borja Jiménez han cortado una oreja en una tarde anodina, en la que se han lidiado toros de 'Fuente Ymbro', deslucidos y varios de ellos con escasa fuerza. El tercer espada, Diego San Román, se ha ido de vacío, en el cierre de abono de San Mateo.

Algo menos de media entrada en la plaza de toros de La Ribera, que antes del inicio del festejo ha vivido una protesta por parte de la peña 'La Rioja' que ha paseado una pancarta por el anillo central del tendido para protestar por el sofocante calor que se vive en el coso riojano, acrecentado por una cubierta que no se abre, por una avería de años atrás.

Tras el paseíllo ha saltado al ruedo 'Vidriero', negro de 575 kilos, con el que Luque no ha podido lucir con el capote, debido a que ha salido un poco abanto el animal. Con la muleta, el de Gerena ha hecho acopio de oficio en una faena falta de ritmo, donde ha destacado una tanda con la izquierda. Estocada trasera, siendo ovacionado el diestro, saludando desde el tercio.

Con el cuarto, su segundo 'Zalagardo', negro mulato de 580 kilos, Luque se ha encontrado con un brioso astado realizando un meritorio saludo. Han destacado en varas 'Jabato', y en banderillas Juan Contreras.

Tras brindar al respetable, el sevillano ha ido templando la embestida del burlaco, para poco a poco construir una interesante faena por ambos pitones, finalizando con sus 'luquesinas', para matar de estocada, ligeramente desprendida, pero que aún así no le ha privado de pasear un trofeo.

La otra oreja de la tarde la ha cortado Borja Jiménez, a su primero, el segundo del festejo, bautizado como 'Fanfarrón', negro de 585 kilos, con el que el de Espartinas se ha estirado a la verónica, finalizando con una media. Después San Román ha realizado un quite por gaoneras, respondiendo el sevillano con chicuelinas ceñidas.

Ha brindado el toro al público, para con la pañosa iniciar la faena en el centro del anillo con pases cambiados por la espalda. Posteriormente, le ha bajado la mano al animal, para templar y ligar con gusto, destacando una tanda por naturales, también en el centro de la plaza. Buena estocada, aunque no suficiente para que cayera el toro, por lo que ha tenido que descabellar, paseando la oreja.

En su segundo, el quinto de la tarde, 'Adulador', un negro bragado meano de 575 kilos, Jiménez lo ha saludado a pies juntos. Ha brindado también a los espectadores, para después ofrecer una actuación de mando ante un astado que ha ido de más a menos, a pesar de los esfuerzos del sevillano por ligar. Ha fallado con el acero, siendo silenciado.

Por su parte, Diego San Román, se ha enfrentado en su primero con 'Patricio' negro listón bragado de 535 kilos, con el que ha podido expresarse con el capote, con el toreo a la verónica. Ha brindado al público para iniciar su faena de rodillas, avisando el astado de la complejidad del mismo. De hecho, cuando estaba con algo de mando por el pitón izquierdo, el toro le ha saltado un derrote del que ha salido ileso el mexicano. Ha matado de estocada delantera, obteniendo silencio.

Con el que ha cerrado plaza, y también feria, 'Inspirado' de nombre, negro de 550 kilos, ha brillado en varas Eduardo Rey. Ha comenzando también de rodillas el tercer tercio San Román y el toro le ha puesto en apuros, si bien el firme a su concepto ha seguido con otra tanda de rodillas, en esta ocasión en el centro de la plaza. Le ha faltado acople en la faena al diestro, ante un toro complicado para la lidia. Estocada algo caída, pero efectiva. Silencio para el mexicano.