El órgano más antiguo que se conserva en La Rioja sonará este martes en Lumbreras de Cameros - AYUNTAMIENTO LUMBRERAS

LOGROÑO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El órgano más antiguo que se conserva en La Rioja, el de la iglesia de San Bartolomé de Lumbreras de Cameros, volverá a sonar gracias a un concierto que ofrecerá el organista polaco Norbert Itrich Prella, junto con la soprano ucraniana Anastasia Golub. Esta joya del patrimonio histórico-artístico riojano se pondrá en valor gracias a una iniciativa de la Asociación La Torre, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura del Gobierno de La Rioja.

El órgano barroco restaurado de 1715 que se conserva en la iglesia de San Bartolomé de Lumbreras de Cameros se oirá de nuevo en una iniciativa que contará con dos prestigiosos concertistas del este de Europa afincados en España.

El acto reunirá al organista, saxofonista y maestro organero polaco Norbert Itrich y a la soprano ucraniana titular de la Ópera de Odessa, Anastasia Golub. Itrich es organista, profesor de órgano en la especialidad litúrgica y su música ha sonado en las celebraciones en las principales ciudades de Polonia, como Wroclaw, Cracovia y Gdansk; afincado desde 2002 en España, es concertista habitual de órgano y saxofón en festivales nacionales e internacionales.

Por su parte, Golub tuvo que dejar precipitadamente su exitosa carrera como solista principal del Teatro Académico Nacional de Ópera y Ballet de Odessa en febrero de 2022 como consecuencia de la invasión de su país; afincada desde entonces en Cantabria, cuenta en su carrera profesional con la interpretación de los principales papeles importantes de óperas conocidas y con una carrera de más de 13 años como profesora de la Academia Universitaria de Odessa.

La actividad está organizada por la Asociación Cultural La Torre, que reúne a 230 socios residentes o descendientes de Lumbreras de Cameros y sus aldeas de San Andrés y El Horcajo y de otras personas vinculadas con la localidad serrana. Como referencia, la población de Lumbreras de Cameros asciende en la actualidad a 175 habitantes.

UNA JOYA DEL PATRIMONIO RIOJANO

El objetivo fundamental con el que se organiza la actividad que se celebrará a partir de las 18,00 horas es poner en valor el órgano del siglo XVIII que alberga la iglesia de San Bartolomé de Lumbreras de Cameros del cual, por lógica precaución respecto a su cuidado y adecuado uso, es poco frecuente poder disfrutar para el uso para el que fue concebido.

El hecho de ligar el uso del histórico instrumento a una actuación musical de órgano y soprano permitirá, al mismo tiempo, dinamizar la actividad cultural de esta zona de la sierra riojana con una oferta que es poco habitual por la complejidad de su organización, pero que encuentra en el órgano de Lumbreras el marco ideal a partir de una pieza única.

El órgano de Lumbreras de Cameros es uno de los escasos instrumentos que ha mantenido su autenticidad de estilo casi intacta a lo largo de tres siglos. Las primeras noticias datan del primer cuarto del siglo XVIII, precisamente cuando entre 1713 y 1718 fue construido el órgano por Diego de Orío y Tejada, establecido en Ezcaray.

Desde entonces, el órgano no sufrió transformaciones sustanciales hasta 2002. El órgano se encuentra organizado sobre la misma estructura original, la cual ofrece la solidez necesaria tanto a la fachada como a los demás componentes. En cuanto al material sonoro y demás partes del instrumento, se conservaron aquellas que formaban parte de la propia evolución histórica del instrumento, y que a su vez han mantenido el máximo de coherencia entre sí.

En este sentido, se tuvieron en cuenta también los cambios pequeños incorporados durante la segunda mitad del siglo XVIII, y se han reconstruyeron las hileras más agudas correspondientes a la Címbala que habían ido desapareciendo con el paso del tiempo.

El resultado de la restauración fue la conservación de este magnífico instrumento para las generaciones venideras, en la que cabe destacar, entre otras cosas, la calidad del sonido de su lengüetería tanto interior como de fachada.