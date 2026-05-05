Óscar Arroyo, director de la Biblioteca Nacional de España (BNE), participa este viernes en Sonda Cultura Logroño

Archivo - El Director de la Biblioteca Nacional, Óscar Arroyo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 5 May. (EUROPA PRESS) -

Logroño acogerá este viernes, 8 de mayo de 2026, a las 18 horas, una conversación abierta sobre el futuro de las bibliotecas públicas con la participación de Óscar Arroyo, director general de la Biblioteca Nacional de España (BNE).

El encuentro tendrá lugar en el salón de actos de la Biblioteca Rafael Azcona, con acceso libre hasta completar aforo, y se plantea como un espacio de reflexión sobre la evolución de estos espacios culturales en España.

La cita se enmarca dentro del proyecto Sonda de Futuros, una iniciativa de prospectiva y diseño de futuros impulsada por el periodista Rubén Vinagre.

En el caso de Sonda Cultura Logroño 2026, primera edición de Sonda de Futuros, el objetivo son las bibliotecas públicas con el horizonte puesto en 2050.

A través de análisis y talleres participativos, este proyecto iniciado en la capital riojana en marzo busca anticipar cambios y definir un modelo deseado de biblioteca pública, combinando innovación, acceso al conocimiento y función social.

La experiencia combina análisis profesional, participación ciudadana, divulgación y entretenimiento.

En esta edición de 2026, Sonda Cultura Logroño se desarrolla en la Biblioteca Rafael Azcona, donde se articula una metodología mixta que integra, por un lado, el trabajo de profesionales y expertos locales y nacionales del sector cultural y bibliotecario; y por otro, la implicación directa de la ciudadanía. Este enfoque permite construir una visión compartida sobre el papel que desempeñarán las bibliotecas públicas en los próximos años.

Durante los meses de marzo, abril y mayo un grupo de especialistas está trabajando en distintas dinámicas de prospectiva. En esta primera edición participan profesionales y especialistas como Óscar Arroyo, Ramos Corral, Isabel Espuelas, Esther Felipe, Déborah Gil, Marcelino Izquierdo, Fernando Juárez-Urquijo, Carlos Laín, Antonio Martín, Ángel Matute, Sonia Oliveira, Josu Rodríguez, Virginia Ruiz y Ainhoa Tilve.

Una vez recogidas y analizadas las conclusiones esta primavera, el proyecto compartirá los resultados a través de contenidos audiovisuales y escritos, con el objetivo de acercar los resultados a la ciudadanía y fomentar el debate público en torno a la biblioteca pública en 2050.

NUEVO VIDEOPODCAST SOBRE EL DISEÑO DE FUTUROS

El videopodcast 'Sonda de Futuros' ya está disponible en plataformas digitales (Spotify y YouTube), y centra su primera temporada en el evento 'Sonda Cultura Logroño', que está dedicado a las bibliotecas públicas del futuro. A través de conversaciones con referentes del ámbito cultural de La Rioja y España, el proyecto aborda el papel de las bibliotecas como motores de conocimiento, innovación y cohesión social en los próximos años.

La serie, que ya cuenta con cinco episodios publicados, propone un recorrido por distintas visiones y experiencias en torno a la transformación de las bibliotecas, su adaptación al entorno digital y su conexión con la ciudadanía.

OBJETIVOS

Sonda Cultura Logroño nace con vocación anual como un laboratorio de trabajo, divulgación y entretenimiento orientado al diseño de futuros en el ámbito cultural. Cada edición abordará una temática concreta y en 2026 se centra en las bibliotecas públicas como espacios clave para afrontar los retos culturales, sociales y tecnológicos a medio y largo plazo.

En la edición de este año cuenta con la dirección de Rubén Vinagre (Metáfora Comunicación) y la colaboración de Ayuntamiento de Logroño, Biblioteca Rafael Azcona, Bloom y Lles. Sonda Cultura Logroño es la primera experiencia de prospectiva y diseño de futuros que se desarrolla en la capital riojana.