Osés visita la urbanización del entorno del futuro Centro de Salud de Alberite

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y la alcaldesa de Alberite, Esperanza García, visitan las obras del entorno del futuro Centro de Salud de Alberite - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y de la alcaldesa de Alberite, Esperanza García, ha visitado el entorno del futuro Centro de Salud de Alberite, tras la finalización de las obras de urbanización que han sido financiadas por el Gobierno de La Rioja con una aportación de 245.010,93 euros.

Esta financiación se enmarca dentro de un convenio de colaboración suscrito el año pasado entre la Consejería y el Ayuntamiento para sufragar dicha actuación, cuyo presupuesto final ha ascendido a 390.144,0 euros.

Esta inversión responde al compromiso del Gobierno de La Rioja por mejorar la calidad de los servicios públicos en el medio rural y por apoyar económicamente a los ayuntamientos a financiar obras e infraestructuras básicas para los vecinos.

Osés ha destacado que "esta actuación supone un primer paso decisivo para hacer realidad el nuevo centro de salud de Alberite, cuya zona básica de salud comprende los municipios de Albelda de Iregua, Nalda e Islallana, Sorzano, Viguera, Alberite, Clavijo, Lardero, Ribafrecha y Villamediana de Iregua, y agrupa a más de 24.200 usuarios". La actividad asistencial del actual centro superó las 271.000 consultas en 2025.

El consejero ha añadido que este proyecto "mejora los servicios públicos de todos los usuarios de la zona y, por tanto, cumple con el objetivo del Gobierno de La Rioja y de la Consejería de Política Local, que es mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y, en este caso, en algo tan fundamental como la salud pública y la atención sanitaria".

Por su parte, García ha agradecido al Ejecutivo regional su compromiso con el nuevo Centro de Salud, "un proyecto tan importante para Alberite, el de mayor envergadura de toda la legislatura y el más urgente para este Ayuntamiento". La urbanización se ha centrado en una superficie total de 2.000 metros cuadrados.

La parcela en la que se han llevado a cabo, de alrededor de 5.000 metros cuadrados , está ubicada junto a la carretera LR-255 que conecta las localidades de Villamediana de Iregua con Alberite. Los 3.000 metros restantes están destinados a la construcción del futuro Centro de Salud de Alberite por parte de la Consejería de Salud y Políticas Sociales.

A este respecto, toda vez que ya se han incorporado al anteproyecto las propuestas de los profesionales de la Zona Básica y una vez urbanizada y cedida la parcela, está previsto licitar la redacción del proyecto para la construcción del nuevo centro de salud a finales de este mes de septiembre, con una inversión total estimada de 9 millones.

Los trabajos de urbanización han comprendido la pavimentación de cuatro nuevos viales; la ejecución de las redes de distribución de agua potable y saneamiento y de alumbrado público, y su conexión al sistema municipal; así como la instalación de las canalizaciones para la distribución de energía eléctrica y telefonía. La calle principal, paralela a la carretera, tiene una anchura aproximada de 13 metros, 4 de ellos de zona verde, 4 de calzada, 2,5 de aparcamiento, con espacio para 15 vehículos, y 2 de acera peatonal. En esta vía, se ha previsto la instalación de una marquesina para el transporte público.

El resto de los viales urbanizados, uno paralelo a la carretera y los otros dos perpendiculares, tienen una anchura media de 6 metros, con alrededor de 4 metros de calzada y 2 de acera peatonal. La separación entre acera y calzada o entre acera y aparcamiento se ha ejecutado con bordillos prefabricados de hormigón en color, de 25 centímetros de altura y dimensiones de 25x15 centímetros. La canalización de aguas pluviales a los sumideros se ha resuelto con una rígola de hormigón de 30 centímetros de anchura en los bordes de las calzadas.

El firme de la calzada consta de una subbase granular de zahorra natural, base granular de zahorra artificial de aglomerado asfáltico en caliente en capa de base y de aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura. Por su parte, las aceras se han ejecutado con losa graniblock de 60x40x10 centímetros, colocada con mortero de cemento sobre solera de hormigón y subbase granular de zahorra artificial. Para la distribución de agua, se ha colocado una tubería de 100 milímetros en la calle paralela a la carretera sobre una cama de arena lavada a una profundidad de un metro, con las correspondientes bocas de riego, hidrante, válvulas de corte y arquetas.

Respecto a la red de saneamiento, se ha instalado una acometida al colector general que recorre la calle paralela a la carretera por el lado este de la parcela. Con el objetivo de drenar las aguas pluviales, se han ejecutado dos canalizaciones de PVC en los ejes paralelos a la carretera, así como sumideros sifónicos conectados a los pozos de registro. En cuanto al alumbrado público, se han desplegados puntos de luz en disposición al tresbolillo, formados por luminaria cerrada con reflector en aluminio, con cierre de vidrio curvo templado y lámpara de 150 watios. Se han instalado sobre columna troncocónica de 10 metros de altura o adosadas a fachada con brazo de un metro.