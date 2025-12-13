El pabellón Europa de Calahorra acogerá el Festival Gaming los días 20 y 21 de diciembre

El pabellón Europa acoge el Festival Gaming los días 20 y 21 de diciembre - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana del 20 y 21 de diciembre, Calahorra se convertirá en el punto de encuentro para los amantes de los videojuegos con la celebración del Festival Gaming.

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Calahorra organiza este festival pensado para público de todas las edades que reunirá videojuegos, competiciones, realidad virtual y actividades familiares.

El concejal de Juventud, Iván Jiménez, ha dado a conocer esta semana los detalles de este evento, que acogerá el pabellón Europa durante dos días: de 11 a 14 horas y de 16,30 a 22 horas el sábado y el domingo desde las 11 hasta las 14 horas y de 16,30 a 20 horas.

Habrá un total de 94 puestos de juegos con zonas de PlayStation, carreras clásicas, Nintendo, simuladores de conducción y de vuelo, realidad virtual, escape room, baile con la Nintendo Switch 2, de deportes, juegos cooperativos y de juegos de lucha.

Además, de un puesto de juego de Beat Saber VR, arenas con 30 PCs con pantallas de 24 pulgadas con videojuegos variados y de una zona recreativa con 6 máquinas de juegos.

Durante estas dos jornadas también se celebrarán diferentes torneos de Fall Guys y Fortnite el sábado y de Mario Kart World y EA Sports FC 26 el domingo. Los dos primeros clasificados de cada torneo ganarán un trofeo.

Para participar en estas competiciones es necesario inscribirse en https://esports.eventosbgp.com/calahorra2025

Para ello, el Festival Gaming dispondrá de 14 PlayStation 4, 18 PlayStation 5, 9 Nintendo Switch 2, 4 simuladores de conducción Real Racer X y otros 2 de vuelo Real Racer X, 30 ordenadores gaming, 6 máquinas de juegos recreativos, 7 dispositivos de realidad virtual con gafas, entre otras.

Una gran y variada oferta para disfrutar del ocio digital durante el fin de semana previo a la Navidad, que convierte a Calahorra en un referente regional en actividades tecnológicas dirigidas a la juventud.

El Festival Gaming se plantea como una cita abierta y gratuita, diseñada para que tanto jugadores experimentados como principiantes puedan compartir espacio, aprender y disfrutar de las últimas tendencias del mundo de los videojuegos.

El objetivo del Ayuntamiento de Calahorra es impulsar el ocio saludable, acercar el mundo del gaming y ofrecer una atractiva alternativa de entretenimiento para jóvenes.