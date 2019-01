Pablo Carbonell, Juanra Bonet&David Fernández y Los Quintana actuarán en la siguiente 'Cómicos 2019'

Publicado 17/01/2019 18:10:43 CET

LOGROÑO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Pablo Carbonell, Juanra Bonet&David Fernández y Los Quintana actuarán en 'Cómicos 2019', que se celebrará en Alfaro, en la sala 'Florida', los fines de semana del 1 de febrero al 2 de marzo.

Precisamente la programación completa, de esta vigésimo primera edición, se ha presentado esta mañana en el salón de actos del Ayuntamiento de Alfaro. "Aunque el humor es el eje que vertebra Cómicos, creemos que el teatro es algo vivo y siempre buscamos que también deje poso de reflexión", ha señalado Carlos Catalán, portavoz del colectivo organizador 'Quatre Cats'.

Este XXI Cómicos mantiene el formato habitual de doble función por obra, con espectáculo las veladas de viernes y sábado desde las 22,30 horas en la sala Florida. "Debemos agradecer la labor que Quatre Cats hace para y por Alfaro, que supone la promoción cultural más importante del año para Alfaro, atrayendo mucho público de la ribera riojana y navarra", ha valorado el concejal de cultura Jesus Pérez Ligero.

Con las entradas ya a la venta en www.quatrecats.com, las obras de cada fin de semana de esta edición son:

1 y 2 de febrero: Abrirá la Muestra la compañía malagueña 'Tenemos Gato' con su espectáculo 'Felicidad', que fue finalista en los Premios Max al Mejor Autor Revelación y Mejor Espectáculo Revelación y recibió el Premio Del Público a Mejor Espectáculo Feria de Teatro Castilla y León.

Felicidad es su sexto montaje. Suman actores, riesgo y entusiasmo, en un espectáculo que supone una reflexión teatral sobre el intento de ser feliz en la tardía madurez de hoy.

La prensa y el público han caído rendidos ante "este trabajo valiente, que enseña la trastienda del acto escénico, lleno de una poética tan sencilla y común como exigente y rigurosa. En un trabajo sin imposturas, con unas magníficas interpretaciones llenas de realismo, ofrecen una manera distinta de hacer teatro, con diálogos inteligentes que atrapan de principio a fin a los asistentes".

"Un trabajo de autor, esta vez coral, de los que tanto gustan a Quatre Cats, que siempre encuentran un espacio para hacer un guiño a trabajos más serios pero que encajan en su programación", ha comentado Carlos Catalán.

8 y 9 de febrero: La veterana compañía argentina 'Los Quintana' con 'Las Chicas del zapping' nos acerca una mezcla de disciplinas entre mimo, teatro, clown y varieté. Tras una amplia andadura internacional de más de 25 años, han patentado un estilo propio donde fusionan el teatro con el transformismo, trabajando a la perfección la técnica de la fonomímica. Como base de su show, utilizan bandas sonoras de películas, fragmentos de teleseries, publicidad televisiva y canciones. Una escenografía kitsch y un repertorio musical alegre y melodramático fruto de un gran trabajo de investigación y de edición, nos llevarán a disfrutar del sello inconfundible de humor rápido y desenfrenado de la compañía.

15 y 16 de febrero: Pablo Carbonell con su espectáculo 'Peras Maduras'. Artista polifacético e inclasificable, famoso como cantante de Los Toreros Muertos, colaborador de míticos programas como Caiga quien Caiga, actor de teatro, cine y televisión. Llega a Alfaro con 'Peras Maduras'.

Gracias a sus nuevas composiciones, sus clásicas canciones con Los Toreros Muertos, versiones de Javier Krahe, Leo Masliah, Brassens..., y lo que nos quiera contar en ese momento, una vez más Pablo Carbonell nos demostrara que la mejor manera de hablar en serio es usar el sentido del humor.

22 y 23 de febrero: Juanra Bonet y David Fernández, con su espectáculo 'Dos'.

Se conocen desde los tiempos de La Cubana y ambos tienen una dilatadísima carrera en televión, cine y teatro. Juanra Bonet anda presentando actualmente Boom en Antena 3, y David Fernández, (si, si, el Chiquilicuatre) colaborando con Buenafuente y en la serie "Gym Tony".

En el espectáculo, dos vigilantes jurados se ven obligados a entretener al público mientras esperan a los protagonistas. Gracias a su nutrida agenda de "artistas" el espectador viajará al Polo Sur con una expedición olvidada, entrará en una comisaría de altísima seguridad, vivirá un romance gracias al iceberg más famoso de la historia y mucho más.

1 y 2 de marzo: Compañía fetiche de Cómicos, 'Yllana' no podía faltar a su cita con el público de la Muestra, y menos teniendo entre manos este artefacto cómico-operístico que es The Opera Locos. Cinco cantantes líricos son los protagonistas de 'The Opera Locos'. Como bien ha definido la crítica, nos encontramos ante "otra obra maestra de Yllana que desborda imaginación y profundo amor por todo lo que parodia".

Las entradas y abonos ya están a la venta.Los abonos para los cinco espectáculos cuestan 70 euros en patio de butacas y 60 euros en anfiteatro, mientras que las entradas por obra oscilan entre los 18 y 19 euros en platea y entre los 15 y 16 euros en anfiteatro. Esos precios son posibles gracias al apoyo del Ayuntamiento de Alfaro y el Gobierno de La Rioja.

Los interesados pueden obtenerlas en la página www.quatrecats.com o en la taquilla de la sala Florida los viernes 18 y 25 de enero de 11,00 horas a 15,00 horas y los días de función de 21,30 a 22,30.