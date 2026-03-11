Paca Sauquillo y Cristina Almeida, premios Alicia Izaguirre 2026

Archivo - Las abogadas Cristina Almeida (i) y Paca Sauquillo (d), reciben uno de los premios por parte del secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, interviene durante la entrega de los Premios Ramón Rubial - David de Haro - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La abogada y presidenta del Partido Socialista de Madrid, Paca Sauquillo, y la abogada Cristina Almeida han sido distinguidas con el premio Alicia Izaguirre. Estos galardones pretenden reconocer a personas o entidades que luchan por lograr la igualdad y que son referentes para el feminismo. El acto de entrega de estos premios tendrá lugar el lunes 16 de marzo a las 19,00 horas en la Casa de los Periodistas.

Paca Sauquillo es conocida por su activismo como abogada laboralista y en defensa de las libertades democráticas durante la dictadura de Franco. Además, desde febrero de 2025 preside el PSOE de Madrid. Ha sido diputada de la Asamblea de Madrid, senadora y eurodiputada. Cristina Almeida es una destacada abogada laboralista y fue una de las abogadas de la acusación en el juicio por la Matanza de Atocha. Además, ha sido diputada y senadora. Ambas son figuras con un destacado papel en la defensa del feminismo y los derechos de la mujer desde hace décadas. Premiadas en anteriores ediciones

Los premios Alicia Izaguirre comenzaron a entregarse en 2022. Desde entonces, la lista de personas y entidades reconocidas es la siguiente:

- Año 2022: Carmen Calvo y Mujeres Riojanas en el Arte

- Año 2023: José Luis Rodríguez Zapatero y Ángeles Espinosa

- Año 2024: Elma Sainz y la Gaita Mixta de Cervera

- Año 2025: Fernando Grande Marlaska y Antonia Aretio